經濟

世華萬華媒體 首季虧損同收窄

【明報專訊】世界華文媒體（0685）公布，截至今年6月底首季虧損收窄至30.3萬美元，去年同期蝕190.4萬美元。集團首季營業額升5.4%至3025.1萬美元，經營溢利錄得23.1萬美元，去年同期蝕180萬美元。

集團出版及印刷分部業務營業額首季微增至2883.6萬美元，只有馬來西亞業務有改善。受惠於馬來西亞經濟改善及積極推銷產品，以及期內調高報紙售價，馬來西亞分部首季錄得除稅前溢利84.8萬美元。

港台業務扭虧

香港及台灣方面，首季營業額下跌2.1%，不過由於嚴格控制支出，加上政府「2022年保就業計劃」的工資補貼，以及發行收入有所改善、「2022年明報卓越財經大獎」等創收活動成效理想，首季錄得除稅前溢利84.8萬美元，去年同期虧損為84.1萬美元。集團預計，餘下季度仍充滿挑戰及不明朗因素，白報紙價格高企或令經營溢利率受壓，將繼續努力以嚴格的成本控制措施，盡量減少對盈利影響，並研究如何針對新的收益來源，調整營運及市場營銷方式。

另外，世華旗下的萬華媒體（0426）公布，隨着控制營運成本及「2022年保就業計劃」政府補助163.2萬港元，截至今年6月底的首季虧損收窄至209.7萬港元，去年同期蝕420.2萬港元。集團表示，期內業務受疫情不良影響，營業額按年下跌5.5%至1026.4萬港元。

相關字詞﹕明報 萬華媒體 世界華文媒體 保就業計劃 馬來西亞

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