平保傳促匯控重組兩部門 釋1570億價值

【明報專訊】匯控（0005）主要股東中國平安（2318）傳近日再推動匯控業務重組出招，據了解，平保以獨立第三方身分，委任匯控前環球銀行及資本市場部（GBM）董事Peter Toeman發表報告。不過是次並非針對分拆亞洲業務，而是指出匯控用以辯護維持現有架構的「國際網絡」策略，不足以為工商金融（CMB）和環球銀行及資本市場部門創造價值。報告稱，若重組兩部門，直至其回報達到能夠持續抵消股本成本，應可讓股價更接近匯控有形股本，增加約200億美元（約1570億港元）的企業價值。
工商金融環球銀行
業務收入僅佔5%
報告指出，匯控CMB和GBＭ業務，是其國際網絡的核心部分，兩項業務去年77%的客戶收入與國際網絡有關，不過CMB和GBＭ的貿易部分收入，僅佔集團收入的5%，而不依賴國際網絡的現金管理和貸款業務的收入貢獻，則為前者的兩倍和三倍。兩項業務合佔集團風險加權資產的68%，報告質疑將大量資本用於表現差強人意的業務，肯定是有所不當，相對財富管理及個人銀行（WPB）回報和增長則勝過該兩部門。
匯控股價目前以有形股本12%折讓交易，報告認為可能源於地緣政治風險等不同因素，但上述部門的盈利能力差，必定是更關鍵的因素。匯控在中期業績上調明年股本回報指引至12%或以上，不過報告認為，高息環境將不能解決CMB盈利能力問題，因為英美經濟衰退，可能最終迫使當局寬鬆貨幣政策以提振經濟，預期信貸損失也難以預測。