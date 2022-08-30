平保傳促匯控重組兩部門 釋1570億價值

工商金融環球銀行

業務收入僅佔5%

報告指出，匯控CMB和GBＭ業務，是其國際網絡的核心部分，兩項業務去年77%的客戶收入與國際網絡有關，不過CMB和GBＭ的貿易部分收入，僅佔集團收入的5%，而不依賴國際網絡的現金管理和貸款業務的收入貢獻，則為前者的兩倍和三倍。兩項業務合佔集團風險加權資產的68%，報告質疑將大量資本用於表現差強人意的業務，肯定是有所不當，相對財富管理及個人銀行（WPB）回報和增長則勝過該兩部門。

匯控股價目前以有形股本12%折讓交易，報告認為可能源於地緣政治風險等不同因素，但上述部門的盈利能力差，必定是更關鍵的因素。匯控在中期業績上調明年股本回報指引至12%或以上，不過報告認為，高息環境將不能解決CMB盈利能力問題，因為英美經濟衰退，可能最終迫使當局寬鬆貨幣政策以提振經濟，預期信貸損失也難以預測。