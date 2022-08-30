經濟

美的置業或削據點至25個 拒減價促銷

【明報專訊】內地樓市疲軟，三、四線城市更成重災區，內房股美的置業（3990）上半年亦退出部分三、四線城市包括廣西柳州、江西九江、雲南大理等，減少權益貨值8.5億元（人民幣，下同）。公司執董兼高級副總裁王全輝指出，現時美的聚焦戰略生根於29城市，未來或再減至25個或更少城市。

倘合作方有問題 會主動洽購

今年首7個月美的置業合約銷售額約475.1億元，只達成全年目標33.9%。不過管理層表明，不會大規模減價促銷，此舉對公司利潤及可持續發展損害很大，上半年集團銷售均價仍有按年2%的提升。集團目前將現金流作為經營首位，將按每月經營情况動態調整策略及目標。

美的置業上半年逆市進行不少項目股權收併購活動，對手包括花樣年（1777）、雅居樂（3383）及正榮（6158）等。對於未來投資方向，管理層表示，會集中在現有土儲及合作項目的交付上，新增土地投入會較少，因目前土儲多達3580萬平方米。一旦合作項目有經營隱患或合作方出現問題，會主動與對方溝通，洽商解決股權問題。

美的置業一直是高股息內房股，大股東在分紅時選擇「以股代息」向公司間接「輸血」。管理層表示，集團及大股東一直堅持兩個信號，要堅持回饋投資者及保持有競爭力的派息，會說到做到，未來信號仍會保持。

相關字詞﹕以股代息 雅居樂 花樣年 正榮地產 收併購 內房股 美的置業

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