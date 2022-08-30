電子產品需求跌 建板實際少賺近半

建滔集團中期息減46% 派0.3元

建滔系兩間公司每股中期股息均按年大減，建滔集團少派46%至0.3元，建滔積層板少派五成至0.15元。張國榮表示，建滔過往中期息傾向保守，今年經營環境困難，集團保留更多資金作發展。他又強調，集團現金流充足，每次經濟低潮期都屬機遇期，正待收購合併機會，項目不限於房地產、積層板和線路板。上半年受地緣政治衝突、戰爭因素、內地疫情反覆、全球高通脹持續，對電子行業造成負面影響，覆銅面板出貨量跌24%。建滔積層板主席張國華表示目前出貨量約八成，單價亦受壓，預期半年需求將逐步回升。

建滔集團上半年淨負債比率19%， 按年降1個百分點。建滔執行董事張家成表示，集團目前約有190億元負債，美國加快加息步代，確實會增加利息成本，此外亦令產業鏈成本增加和客戶消費需求減弱等，以致一連串骨牌效應影響集團生意。張國榮又補充，中國政府當局近月對房地產市場採取放寬措施，集團在上海昆山的樓盤賣樓情况理想，在3、4月時銷售不景氣，但到6至8月情况好轉。以8月份為例，銷售可望達5億元，若該100億元樓盤能全部銷售，再加上減少投資股票及債券，屆時負債便會下降。