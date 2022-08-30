農行房企不良率近4% 撥備增至千億

農業銀行副行長徐瀚昨在業績會表示，現存房企貸款面臨一定壓力，主要是早前擴張較快、負債較高的少數大型民企風險正逐步暴露，不過現時的風險暴露已經較為充分，而農行的房企貸款佔整體貸款比例亦少於同業。

稱加強風險監控 不會盲目斷貸

徐瀚表示，該行會按政策要求保持房企融資渠道暢通，支持房企合理融資需求，並加強風險監控，不會盲目斷貸。農行上半年信用損失撥備按年增9.77%至1055.3億元（人民幣，下同），不良貸款率按年降0.09個百分點至1.41%，按季持平，副行長崔勇表示，上半年新不良貸款餘額、逾期率和關注類貸款率按年有所減少，目前受新冠疫情影響的行業資產質素承壓，對個人按揭也有影響，不過該行已不斷壓力測試，結果顯示風險可控。

上半年純利按年升5.5%

農行上半年純利為1289.45億元，按年上升5.5%，主要來自淨利息收入按年增長5.95%，至3002.19億元，增長由貸款餘額按年增長13.75%支持，淨利息收益率按年下跌0.1個百分點，至2.02%。副行長林立表示，該行因應國家政策向重點行業讓利，令企業貸款利率下降0.08個百分點至4%，幅度高於貸款基準利率降幅。他預期，淨利息收益率在下半年仍會承壓，但降幅會收窄。

7月中國社融增量按年收縮，市場關注下半年銀行貸款能否繼續增長，董事長谷澍表示，7月和8月該行新增貸款均高於去年同期，而截至上周末，該行已審批未貸出的企業貸款儲備按年多8000億元，料年內的新增貸款仍能保持增長。谷澍又表示，7月信貸偏弱主要受房地產預期偏弱影響，相信只是暫時，隨着支持經濟政策經過時間體驗，有效投資可望擴大、消費和房地產市場預期將會企穩，加上來自農村地區的貸款需求支持，在貸款「價縮量增」下，下半年盈利可望有平穩增長。