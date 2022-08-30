新地十四鄉商場招租 2024年分期開幕

7商場暑期營業額按年增兩成

新地代理租務部總經理周淑雯指出，集團正積極部署多個全新項目，包括位於十四鄉商場、元朗 YOHO Hub基座商場，以及馬灣二期保育項目，預計明年底至2024年初陸續登場，現正招租，其中十四鄉商場部分料最快2024年起分期開幕。

周續稱，配合電子消費券，及一系列休閒「打卡」、消費換領活動，旗下七大商場，包括旺角MOKO新世紀廣場、沙田新城市廣場、HomeSquare、YOHO MALL形點、葵芳新都會廣場、荃灣廣場及大埔新達廣場，7至8月傳統上暑期人流暢旺，營業額更錄得較去年同期增近15%至20%。

周稱，為迎接第二期電子消費券於10月1日發放，七大商場同步推出「好賞．同遊」獻禮活動，包括派發近4000萬元商場購物贈券、星級商戶低至一折獨家禮遇、免費主題景點/娛樂/酒店餐飲體驗，更推出全新「新地賞你禮品卡」，禮品卡可通行於 七大港鐵沿線商場，打造本地消閒地圖，以多重優惠禮遇迎接消費旺季。周又表示，配合活動及新租戶進駐，商場10月人流及生意額有力保持升勢，預期下半年承接節日效應，營業額將有望持續反彈，上升兩至三成。

[香港地產]