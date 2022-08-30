堡壘街銀主地盤招標 估值4年跌三成

上述物業位於北角堡壘街及建華街交界，地盤面積3248方呎，將來若拆卸重建，商住項目最高地積比率約10.2倍，可建樓面約3.31萬方呎。

資料顯示，新城市地產集團或相關人士早於2018年以逾4.67億元向金朝陽（0878）購入，及後多次延期成交，至2020年初由金朝陽借出逾1.55億元貸款才完成交易，而新城市地產集團及後至少3次把物業抵押予不同銀行及財務公司，其後淪為銀主盤。

原由內房新城市地產持有

高力香港資本市場部行政董事翟聰表示，北角多個大型項目相繼落成，如海璇、柏蔚山等，未來區內將有多個重點發展計劃，包括新世界（0017）已獲批建兩幢商住大廈之前皇都戲院項目，另財團就北角繼園街舊樓群重建計劃等，相信定必吸引多間發展商或跨國機構競投。

干德道彝年大廈放售82%業權

另外，較多重建項目的西半山，有業主聯手出售物業。仲量聯行表示，獲委託出售西半山干德道54A至54D彝年大廈82.1%不可分割業權份數，今年10月7日截收意向，地盤面積1.13萬方呎，坐落於住宅（乙類）用地，若以地積比率5倍發展，最高重建樓面約5.63萬方呎，屬999年地契。

WEAVE LIVING購羅便臣道68號

此外，共享工作營運商WEAVE LIVING宣布，與領盛投資管理合作，成立價值10.92億元（約1.4億美元）的合營企業，並以2.75億港元（約3500萬美元）收購西半山羅便臣道68號全幢住宅，為該合營公司的首項資產，也是WEAVE LIVING今年在港及新加坡的第四個收購項目。

[香港地產]