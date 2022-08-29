明報記者 黃清瑤

1. 盤點個人資產

經過數十年工作，相信會有不同類型的資產項目，包括強積金、銀行儲蓄、股票、物業、奢侈品如手表手袋等。當然亦會有一些負債，包括信用卡簽帳、樓宇按揭，有意退休人士，最好在退休前點算手上的資產及負債，才可預計確實的退休時間。至於退休後開支，除了可以是每月個人入息的一半，又可以參考香港財務策劃學會6月份的研究報告，2021年退休人士的平均每月基本真實開支為13,465元。由於退休生活可能長達20年，因此，足夠資金實在相當重要。

2. 退休前消除債務

事實上，債務並非壞事，樓宇按揭、學費支出等負債有助完成人生目標。如果即將退休，最好償還所有債務，當中建議先清除利率最高的債務，尤其是信用卡累積的卡數，其次是個人貸款、汽車貸款等，普遍來說退休後生活收入為零，在沒有債務的情况下才能夠輕鬆退休。

3. 建立緊急基金

除了日常生活及娛樂開支，亦要預留緊急基金，退休後不如年輕時每月會有收入，倘若遇上突發事件，例如意外、物業樓宇結構問題需要維修基金、天然災害造成的額外支出，此時就需要動用應急基金。

至於應急基金的金額，建議為每月生活費的3倍至12倍，以確保出現事故時，亦可以有足夠資金支付3個月以上的生活費。要留意的是，應急基金最好與一般儲蓄分開，倘若應急基金存放於普通儲蓄帳戶，很可能會不小心花掉。另外，最好具有流動性，倘若應急基金為股票、基金，需要時難以提取，難以做到緊急支援的效果。

4. 確定退休生活需要

香港物價高，如果沒有充足的退休資金，實在難以支付高昂的生活費。一旦即將踏入退休年齡，但又未有足夠資金，除了考慮半退休、半工作，又或者可以考慮移居到生活水平較低的國家退休。當中包括泰國、馬來西亞等東南亞國家，以上國家都有推出退休簽證，但須繳付一筆資金。如申請泰國退休簽證，須有約20萬港元或以上存款、購買指定醫療保險。如希望節省上述資金，可能要每3個月出入境一次，或考慮以其他方法取得長期居留證。

5. 退休後持續投資

由於退休後普遍沒有收入，因此一般會鼓勵退休人士持續投資，最好是能抵抗通脹的產品。最簡單來說，倘若沒有急切需要，不妨將強積金款項保存在帳戶，在牛市時可以滾存本金；又或者早年買入儲蓄保險，可以將資金保留在保單滾存利息，一般年紀愈大，非保證回報金額就愈高。其他分散投資包括有定期存款、政府發行的銀債、綠債等，優勢是普遍與通脹掛鈎，避免本金受通脹蠶食。

6. 規劃財產傳承

退休是另一個人生階段的開始，同時亦反映個人年紀愈大，距離死亡又再走近一步。對中國人來說死亡是一個忌諱的話題，甚少會公開討論及規劃遺產。但事實上，為了家人不會在你離世後造成經濟負擔，定立遺囑、一份人壽保險保障、共享資產的受益人亦相當重要，這類型文件最好存放在安全的地方，有需要可以尋求律師、信託機構協助，以免後人為資產出現爭拗。

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[退休綢繆]