經濟
二手放大鏡

香港地產

藍天海岸均呎守1.3萬

【明報專訊】美國聯儲局加息窒礙買家入市信心，加上下月本港銀行有機會加息，市場觀望氣氛濃厚。東涌指標屋苑之一的藍天海岸，7月成交量回落至個位數。綜合市場資訊，藍天海岸8月至今暫錄6宗成交，均呎約1.38萬元，已是屋苑連續4個月低於1.4萬元水平。

明報記者 何嘉慧

綜合市場資訊，屋苑現有約130個放盤，以3房戶為主，叫價約590萬元起。中原地產分行高級分行經理王文彬表示，藍天海岸5座低層F室，實用面積388方呎，1房間隔，叫價630萬元，最終減價88萬元或14%，以542萬元沽出，實呎13969元，做價為屋苑逾1年半新低。原業主2012年7月以330萬元購入，持貨約10年，帳面獲利212萬元或64%。屋苑對上低價紀錄為上址樓下單位，面積相同，2020年12月以518萬元易手。他續稱，其他地區續有新盤推出，分薄大量二手客源，加上買家多持觀望態度，業主未有大幅減價，令交投呈膠着狀態。

宇晴軒2房760萬沽實蝕逾一成

市場續有錄得多個大型屋苑移民盤減價沽貨個案。西九四小龍之一的荔枝角宇晴軒，因業主急移民而減價出售，成交價屬同類單位年半新低。香港置業首席聯席董事曾家輝表示，宇晴軒3座中層A室，實用面積441方呎，2房間隔，叫價830萬元，最終減價70萬元或8.4%，以760萬元易手，實呎17233元。原業主2019年5月以約808萬元購入，持貨3年多，帳面蝕約48萬元或5.9%，若連使費計料實蝕約95萬元或12%。

十大屋苑之一的沙田第一城也錄移民盤減價成交，惟業主仍能大賺離場。

第一城移民盤河景3房低市價一成易手

美聯物業營業經理鄭志燿稱，第一城4座中層C室，實用面積853方呎，3房1套間隔，望沙田城門河景，叫價1200萬元，業主因移民，最終減價190萬元或15%，以1010萬元易手，實呎11840元，較市價低一成。原業主2013年以754萬元購入，持貨9年，帳面獲利256萬元或34％。

御豪山莊2房500萬沽 8年帳賺近四成

元朗上車盤御豪山莊受新盤低價推售影響，錄得近年新低價成交個案。中原地產副區域營業經理王勤學表示，御豪山莊5座低層A室，實用面積489方呎，2房間隔，以500萬元易手，為屋苑近5年新低價成交，實呎10225元。原業主2014年12月以360萬元購入，持貨近8年，帳面獲利140萬元或約39%。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[二手放大鏡]

上 / 下一篇新聞

一手成交本月逾2000宗 15月新高 疫情升溫加息陰霾 業界料下月成交量或回落
一手成交本月逾2000宗 15月新高 疫情升溫加息陰霾 業界料下月成交量或回落
Larchwood加推20伙 折實均呎2.3萬
Larchwood加推20伙 折實均呎2.3萬
十大屋苑周末9宗 4周新低
十大屋苑周末9宗 4周新低
跑馬地翠景樓申強拍 估值逾7億
跑馬地翠景樓申強拍 估值逾7億
薈藍「鳳凰」樓層203呎戶月租1.15萬 回報2.6厘
薈藍「鳳凰」樓層203呎戶月租1.15萬 回報2.6厘
鄭志剛：未來一年斥百億北上買地 料樓市見底競爭減 突預告11 Skies租戶押後入駐
鄭志剛：未來一年斥百億北上買地 料樓市見底競爭減 突預告11 Skies租戶押後入駐
正榮服務半年純利瀉逾九成
正榮服務半年純利瀉逾九成
平保姚波預示：內房股或減磅
平保姚波預示：內房股或減磅
中石化半年多賺一成 油價高企損毛利率
中石化半年多賺一成 油價高企損毛利率
特步：未來數年重點開拓童裝市場
特步：未來數年重點開拓童裝市場
渣打：通關問題窒礙理財通 難主動推廣
渣打：通關問題窒礙理財通 難主動推廣
兆科眼科明年底前續推新產品
兆科眼科明年底前續推新產品
瀚亞投資黃嘉權：美經濟若再差 明年或減息量寬
瀚亞投資黃嘉權：美經濟若再差 明年或減息量寬
長勝將軍首域盈信增持3隻A股
長勝將軍首域盈信增持3隻A股
樂華娛樂定價較同業低 涉足經理人音樂IP虛擬藝人業務
樂華娛樂定價較同業低 涉足經理人音樂IP虛擬藝人業務
宜家續選「小型店」攻旺區 新店落戶K11 Art Mall 目標近鐵路高人流
宜家續選「小型店」攻旺區 新店落戶K11 Art Mall 目標近鐵路高人流
虛幣交易平台OlaWealth 區塊鏈技術助散戶分析
虛幣交易平台OlaWealth 區塊鏈技術助散戶分析
Google金融科技報告：銀行3年增四成投資
Google金融科技報告：銀行3年增四成投資
港商研發運動布料 吸濕快助散熱
港商研發運動布料 吸濕快助散熱
另製紓緩濕疹布料 兩項目投資達千萬
另製紓緩濕疹布料 兩項目投資達千萬
余淑穎：盈餘投入月供基金 儲居屋首期
余淑穎：盈餘投入月供基金 儲居屋首期
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：業績有驚喜 中石油Call 20429
金子：業績有驚喜 中石油Call 20429
張兆聰：舊經濟回勇 吼最強房企越秀
張兆聰：舊經濟回勇 吼最強房企越秀
張兆聰：化肥股受惠乾旱能源價升
張兆聰：化肥股受惠乾旱能源價升
伍禮賢：中概科網頻傳好消息 留意三星龍網ETF
伍禮賢：中概科網頻傳好消息 留意三星龍網ETF
潘啓才：利福私有化 入市博套利風險大
潘啓才：利福私有化 入市博套利風險大
謝偉銓：撻訂非一了百了 隨時要賠重售差價
謝偉銓：撻訂非一了百了 隨時要賠重售差價
寵物保險 保與不保事項比併
寵物保險 保與不保事項比併
沈永年：比起隔離 港人過關更怕捅鼻
沈永年：比起隔離 港人過關更怕捅鼻
陸振輝：有得必有失 有失必有得
陸振輝：有得必有失 有失必有得
潘俊文：了解自動化做市商
潘俊文：了解自動化做市商
溫傑：業績虧轉盈 首程控股可留意
溫傑：業績虧轉盈 首程控股可留意
陳大為：全球缺水 恐再推高通脹
陳大為：全球缺水 恐再推高通脹
陸振球：倘現政策底 留意內房債ETF
陸振球：倘現政策底 留意內房債ETF
陸振球：抗通脹工具 投資房託一舉三得
陸振球：抗通脹工具 投資房託一舉三得
林少陽：趁美股跌巿建長倉
林少陽：趁美股跌巿建長倉
技術取勝：心通醫療升穿降軌
技術取勝：心通醫療升穿降軌
李聲揚：估值太貴 有盈利股價也跌
李聲揚：估值太貴 有盈利股價也跌
蔡金強：鮑大爺的誓言
蔡金強：鮑大爺的誓言
徐家健：美上市中概股不用退市 來港誘因減
徐家健：美上市中概股不用退市 來港誘因減
艾雲豪：元宇宙影像能否超越世代？
艾雲豪：元宇宙影像能否超越世代？
李順威：中國實質淨買入美國資產
李順威：中國實質淨買入美國資產
劉思明：全球能源緊張 留意氫能股
劉思明：全球能源緊張 留意氫能股
何啟聰：中美審計達協議 阿里購15547
何啟聰：中美審計達協議 阿里購15547
瑞銀亞洲：憧憬中期績 比亞迪牛59663
瑞銀亞洲：憧憬中期績 比亞迪牛59663
摩根大通亞洲：中央撐經濟 A50購10560
摩根大通亞洲：中央撐經濟 A50購10560
周顯：港珠澳大橋免收費 可激活大灣區
周顯：港珠澳大橋免收費 可激活大灣區
王弼：鮑威爾放鷹 美股重回跌軌
王弼：鮑威爾放鷹 美股重回跌軌
曾淵滄：業績多勝預期 淡友難再做淡
曾淵滄：業績多勝預期 淡友難再做淡
湯文亮：美國上演民主制度最終章
湯文亮：美國上演民主制度最終章
陳永傑：務求軟着陸 料美加息忍手
陳永傑：務求軟着陸 料美加息忍手
廖偉強：大都會高樓價合理
廖偉強：大都會高樓價合理
布少明：樓價回調 見承接力
布少明：樓價回調 見承接力
馬泰陽：波叔Plan加快二手流動
馬泰陽：波叔Plan加快二手流動
火炭星凱．堤岸20分鐘抵灣仔
火炭星凱．堤岸20分鐘抵灣仔
退休前後緊記6件事
退休前後緊記6件事