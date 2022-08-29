經濟
陳永傑

投資策略

陳永傑：務求軟着陸 料美加息忍手

【明報專訊】最近有人預示美國經濟形勢，得出兩個答案，「不是硬着陸，就是惡性通脹」。但以筆者從近期美國經濟數據分析所得，情况並未如此差勁，軟着陸還是有不少機會的，美國9月加息幅度收窄至0.5厘機率不低。

有鑑於近期國際油價每桶由120美元之上急挫至86美元，跌幅約28%，是一個不小幅度。油價是通脹重要組成部分之一，油價大幅下挫，通脹應會紓緩不少。同時烏克蘭這個世界糧倉，最近也有不少船載着大量大豆、粟米及小麥開往歐洲，消解了糧食緊張之外，也消除了部分通脹，所以見到美國及加拿大等通脹率有回落。

投資銀行高盛首席經濟師哈哲思表示，預料聯儲局9月加息0.5厘，然後在11及12月分別加息0.25厘。哈哲思最新預料的加幅，低於6月及7月時估計的0.75厘。

高盛相信困擾美國經濟的部分因素開始紓緩，使到聯儲局面對不確定程度稍為降低，經濟軟着陸的機會增加。哈哲思指出，只要聯儲局能制訂合適的加息路徑，有效令經濟放緩，調整勞動市場供應及需求關係，最終可成功壓低通脹。

上半年港樓市跌約3% 尚算理想

美國經濟如果能夠避開高通脹的掣肘，自然不必大幅加息，這樣投資市場的樓市及股市就能夠減少受到重大衝擊，市况大幅波動就可避免。市勢穩定，投資者便能安心投資，避免互相踐踏。

美國樓市及股市平穩發展，香港樓市及股市亦會平靜下來，不會驟升暴跌。美國今年上半年樓市股市因通脹及加息變得波濤洶湧，但香港樓市僅跌約3%，表現尚算理想。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]

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