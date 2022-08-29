Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
經濟
2022年8月29日星期一
周顯 投資二三事
投資策略
一手成交本月逾2000宗 15月新高 疫情升溫加息陰霾 業界料下月成交量或回落
Larchwood加推20伙 折實均呎2.3萬
十大屋苑周末9宗 4周新低
跑馬地翠景樓申強拍 估值逾7億
薈藍「鳳凰」樓層203呎戶月租1.15萬 回報2.6厘
鄭志剛：未來一年斥百億北上買地 料樓市見底競爭減 突預告11 Skies租戶押後入駐
正榮服務半年純利瀉逾九成
平保姚波預示：內房股或減磅
中石化半年多賺一成 油價高企損毛利率
特步：未來數年重點開拓童裝市場
渣打：通關問題窒礙理財通 難主動推廣
兆科眼科明年底前續推新產品
瀚亞投資黃嘉權：美經濟若再差 明年或減息量寬
長勝將軍首域盈信增持3隻A股
樂華娛樂定價較同業低 涉足經理人音樂IP虛擬藝人業務
宜家續選「小型店」攻旺區 新店落戶K11 Art Mall 目標近鐵路高人流
虛幣交易平台OlaWealth 區塊鏈技術助散戶分析
Google金融科技報告：銀行3年增四成投資
港商研發運動布料 吸濕快助散熱
另製紓緩濕疹布料 兩項目投資達千萬
余淑穎：盈餘投入月供基金 儲居屋首期
環球經濟數據
金子：業績有驚喜 中石油Call 20429
張兆聰：舊經濟回勇 吼最強房企越秀
張兆聰：化肥股受惠乾旱能源價升
伍禮賢：中概科網頻傳好消息 留意三星龍網ETF
潘啓才：利福私有化 入市博套利風險大
謝偉銓：撻訂非一了百了 隨時要賠重售差價
寵物保險 保與不保事項比併
沈永年：比起隔離 港人過關更怕捅鼻
陸振輝：有得必有失 有失必有得
潘俊文：了解自動化做市商
溫傑：業績虧轉盈 首程控股可留意
陳大為：全球缺水 恐再推高通脹
陸振球：倘現政策底 留意內房債ETF
陸振球：抗通脹工具 投資房託一舉三得
林少陽：趁美股跌巿建長倉
技術取勝：心通醫療升穿降軌
李聲揚：估值太貴 有盈利股價也跌
蔡金強：鮑大爺的誓言
徐家健：美上市中概股不用退市 來港誘因減
艾雲豪：元宇宙影像能否超越世代？
李順威：中國實質淨買入美國資產
劉思明：全球能源緊張 留意氫能股
何啟聰：中美審計達協議 阿里購15547
瑞銀亞洲：憧憬中期績 比亞迪牛59663
摩根大通亞洲：中央撐經濟 A50購10560
周顯：港珠澳大橋免收費 可激活大灣區
王弼：鮑威爾放鷹 美股重回跌軌
曾淵滄：業績多勝預期 淡友難再做淡
湯文亮：美國上演民主制度最終章
陳永傑：務求軟着陸 料美加息忍手
廖偉強：大都會高樓價合理
布少明：樓價回調 見承接力
馬泰陽：波叔Plan加快二手流動
火炭星凱．堤岸20分鐘抵灣仔
藍天海岸均呎守1.3萬
退休前後緊記6件事
周顯：港珠澳大橋免收費 可激活大灣區
【明報專訊】日前，行政會議召集人葉劉淑儀在一個電台訪問中向市民建議，如想住得寬敞，可以搬到大灣區居住。
上 / 下一篇新聞
一手成交本月逾2000宗 15月新高 疫情升溫加息陰霾 業界料下月成交量或回落
Larchwood加推20伙 折實均呎2.3萬
十大屋苑周末9宗 4周新低
跑馬地翠景樓申強拍 估值逾7億
薈藍「鳳凰」樓層203呎戶月租1.15萬 回報2.6厘
鄭志剛：未來一年斥百億北上買地 料樓市見底競爭減 突預告11 Skies租戶押後入駐
正榮服務半年純利瀉逾九成
平保姚波預示：內房股或減磅
中石化半年多賺一成 油價高企損毛利率
特步：未來數年重點開拓童裝市場
渣打：通關問題窒礙理財通 難主動推廣
兆科眼科明年底前續推新產品
瀚亞投資黃嘉權：美經濟若再差 明年或減息量寬
長勝將軍首域盈信增持3隻A股
樂華娛樂定價較同業低 涉足經理人音樂IP虛擬藝人業務
宜家續選「小型店」攻旺區 新店落戶K11 Art Mall 目標近鐵路高人流
虛幣交易平台OlaWealth 區塊鏈技術助散戶分析
Google金融科技報告：銀行3年增四成投資
港商研發運動布料 吸濕快助散熱
另製紓緩濕疹布料 兩項目投資達千萬
余淑穎：盈餘投入月供基金 儲居屋首期
環球經濟數據
金子：業績有驚喜 中石油Call 20429
張兆聰：舊經濟回勇 吼最強房企越秀
張兆聰：化肥股受惠乾旱能源價升
伍禮賢：中概科網頻傳好消息 留意三星龍網ETF
潘啓才：利福私有化 入市博套利風險大
謝偉銓：撻訂非一了百了 隨時要賠重售差價
寵物保險 保與不保事項比併
沈永年：比起隔離 港人過關更怕捅鼻
陸振輝：有得必有失 有失必有得
潘俊文：了解自動化做市商
溫傑：業績虧轉盈 首程控股可留意
陳大為：全球缺水 恐再推高通脹
陸振球：倘現政策底 留意內房債ETF
陸振球：抗通脹工具 投資房託一舉三得
林少陽：趁美股跌巿建長倉
技術取勝：心通醫療升穿降軌
李聲揚：估值太貴 有盈利股價也跌
蔡金強：鮑大爺的誓言
徐家健：美上市中概股不用退市 來港誘因減
艾雲豪：元宇宙影像能否超越世代？
李順威：中國實質淨買入美國資產
劉思明：全球能源緊張 留意氫能股
何啟聰：中美審計達協議 阿里購15547
瑞銀亞洲：憧憬中期績 比亞迪牛59663
摩根大通亞洲：中央撐經濟 A50購10560
周顯：港珠澳大橋免收費 可激活大灣區
王弼：鮑威爾放鷹 美股重回跌軌
曾淵滄：業績多勝預期 淡友難再做淡
湯文亮：美國上演民主制度最終章
陳永傑：務求軟着陸 料美加息忍手
廖偉強：大都會高樓價合理
布少明：樓價回調 見承接力
馬泰陽：波叔Plan加快二手流動
火炭星凱．堤岸20分鐘抵灣仔
藍天海岸均呎守1.3萬
退休前後緊記6件事
一手成交本月逾2000宗 15月新高 疫情升溫加息陰霾 業界料下月成交量或回落
Larchwood加推20伙 折實均呎2.3萬
十大屋苑周末9宗 4周新低
跑馬地翠景樓申強拍 估值逾7億
薈藍「鳳凰」樓層203呎戶月租1.15萬 回報2.6厘
鄭志剛：未來一年斥百億北上買地 料樓市見底競爭減 突預告11 Skies租戶押後入駐
正榮服務半年純利瀉逾九成
平保姚波預示：內房股或減磅
中石化半年多賺一成 油價高企損毛利率
特步：未來數年重點開拓童裝市場
渣打：通關問題窒礙理財通 難主動推廣
兆科眼科明年底前續推新產品
瀚亞投資黃嘉權：美經濟若再差 明年或減息量寬
長勝將軍首域盈信增持3隻A股
樂華娛樂定價較同業低 涉足經理人音樂IP虛擬藝人業務
宜家續選「小型店」攻旺區 新店落戶K11 Art Mall 目標近鐵路高人流
虛幣交易平台OlaWealth 區塊鏈技術助散戶分析
Google金融科技報告：銀行3年增四成投資
港商研發運動布料 吸濕快助散熱
另製紓緩濕疹布料 兩項目投資達千萬
余淑穎：盈餘投入月供基金 儲居屋首期
環球經濟數據
金子：業績有驚喜 中石油Call 20429
張兆聰：舊經濟回勇 吼最強房企越秀
張兆聰：化肥股受惠乾旱能源價升
伍禮賢：中概科網頻傳好消息 留意三星龍網ETF
潘啓才：利福私有化 入市博套利風險大
謝偉銓：撻訂非一了百了 隨時要賠重售差價
寵物保險 保與不保事項比併
沈永年：比起隔離 港人過關更怕捅鼻
陸振輝：有得必有失 有失必有得
潘俊文：了解自動化做市商
溫傑：業績虧轉盈 首程控股可留意
陳大為：全球缺水 恐再推高通脹
陸振球：倘現政策底 留意內房債ETF
陸振球：抗通脹工具 投資房託一舉三得
林少陽：趁美股跌巿建長倉
技術取勝：心通醫療升穿降軌
李聲揚：估值太貴 有盈利股價也跌
蔡金強：鮑大爺的誓言
徐家健：美上市中概股不用退市 來港誘因減
艾雲豪：元宇宙影像能否超越世代？
李順威：中國實質淨買入美國資產
劉思明：全球能源緊張 留意氫能股
何啟聰：中美審計達協議 阿里購15547
瑞銀亞洲：憧憬中期績 比亞迪牛59663
摩根大通亞洲：中央撐經濟 A50購10560
王弼：鮑威爾放鷹 美股重回跌軌
曾淵滄：業績多勝預期 淡友難再做淡
湯文亮：美國上演民主制度最終章
陳永傑：務求軟着陸 料美加息忍手
廖偉強：大都會高樓價合理
布少明：樓價回調 見承接力
馬泰陽：波叔Plan加快二手流動
火炭星凱．堤岸20分鐘抵灣仔
藍天海岸均呎守1.3萬
退休前後緊記6件事
prev
next