徐家健：美上市中概股不用退市 來港誘因減

據《華爾街日報》報道,中美雙方達成了一項協議,讓美國會計監管機構前往香港檢查在紐約上市的中國公司的審計底稿,該協議將可能避免大量中國公司被迫從美國證券交易所退市。

消息令美國上市的中概股急升,以阿里巴巴(BABA)為例,美股一度高見101.03美元,收市升8%,其他中概股更有超過一成的升幅。究竟象牙塔的學者如何看這個升幅呢?

關於退市,美國的上市公司有3個選擇:(1)其他地方第二上市;(2)私有化;(3)停止報告。至於退市是否自願,對股價有重大影響。一篇名為「Down and Out in the Stock Market: the Law and Economics of the Delisting Process」的學術研究發現,非自願退市的美國上市公司股價平均蒸發一半:

We find that share prices fall by half, percentage spreads on average triple, and volatility almost doubles when delisting occurs. While prices continue to decline after delisting, volume remains remarkably high, with average first-day trading in our sample of more than 2.25 million shares.

股價波動倍增,亦是被迫退市的另一市場反應。退市,一方面導致股票流動性大減,另一方面亦向市場發出負面信息,公司管治可能出了管理層難辭其咎的問題。

今次中美能夠達成協議,因此不用退市的中概股固然受惠保留在美國的上市地位,對香港來說,審計行業也可能得益,但中概股來港上市的誘因卻可能減少。

美國克林信大學經濟系副教授

http://facebook.com/economics3.0

(本網發表的文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。)

[徐家健 象牙塔看財技]