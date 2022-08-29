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寵物保險 保與不保事項比併

【明報專訊】新一代生育意欲下降，不少人養寵物視如子女，照顧寵物就是一生一世的責任。有見及此，愈來愈多保險公司推出寵物保險，如近日保誠推出全新的「保誠精選寵愛寶」，以全城最高保障額招徠。除了考慮保費外，也須留意保單的不保事項。事實上，對保險公司來說，寵物保險利潤較低，由於寵物醫療費用高昂，可能索償一次，其賠償金額已高於全年保費。保誠財險有限公司總經理莫玉鶯在上周的記者會上表示，寵物保險利潤較低，是次推出全新寵物保險是為了完善公司的產品項目，全方位照顧客戶需要。今期「幫你格價」就為讀者比較市面幾家主要的寵物保險，在保障內容上有何分別。

明報記者 黃清瑤

One degree網多全方位計劃

寵物品種及年齡都影響保險保費，從One degree網站可見，寵物保險分為精選、全方位及尊寵計劃。以貓為例，主要分為兩種價格，唐貓、英短、布偶貓等保費相同，但先天較多缺陷的摺耳貓，三種計劃的保費平均貴26%至52%。狗方面，主要分為四種價錢，柴犬、哥基、芝娃娃保費較為便宜，兩歲並參與全方位計劃，每月保費為275元；貴婦犬、松鼠狗、比熊、唐狗、秋田及牧羊犬全方位價格月費為342元；約瑟犬每月費用為418元；八哥、金毛尋回、薩摩犬每月費用為574元。公司解釋主要因應品種的健康風險釐定保費。

計劃特色是沒有細項賠償，只設年度保費額， 採用網絡醫生可賠償最多90%，非網絡醫生最多可賠償70%。最便宜的精選計劃不包括普通科及專科診金，全方位計劃及尊寵計劃都有診金保障，兩者分別在於年度保障額。值得留意的是，倘若投保前寵物沒有出現癌症，倘若不幸患病可以獲得額外一筆過的1萬元現金賠償。

One degree寵物保險的保障範圍包括手術費用、過夜住院、X光及超聲波、處方藥物等，但所謂「魔鬼藏在細節裏」，條款訂明有許多不會賠償的項目，包括處方糧、耳藥水、眼藥水，假設貓咪眼角膜潰瘍，醫生處方眼藥水亦不獲得賠償。

另外有多項不保事項，包括已存在的疾病、先天性疾病、疏忽照顧造成疾病，不受保障的疾病包括懷疑或已確診的貓傳染性腹膜炎（FIP），在犬隻中常有的心絲蟲病、小型犬常見的髕骨移位、哥基、臘腸狗常見的癱瘓。

富衛每次診症限賠250元

至於富衛只有一種基本計劃保障，從網站可見，無論是唐貓、摺耳貓、柴犬或扁鼻犬，首年年費八折，即同樣為552元。價錢便宜因此保障內容及額度亦相對較低，每次診症賠償限額為250元，每年最多10次，但坊間大部分診所診金由280元以上起跳，因此保險根本不足以賠償藥費及其他檢測費用。

另外，第三者責任保險額為60萬元，設有每宗損失1萬元或10%墊底費，以較高者為準。假設柴犬推倒價值5萬元的天線得得B擺設，主人需要繳付1萬元墊底費，其餘4萬元可由保險商賠償。

其他不保事項包括遺傳、先天疾病所產生的治療法，事實上，不少貓咪都有先天多囊腎遺傳病，隨着年紀愈大，身體機能退化才會出現，這些問題都屬於不保事項。另外例行身體檢查、X光、化療都屬於不保事項。

三井住友分四種計劃

三井住友寵物保險分為四種計劃，狗狗有三種計劃，分為基本、優越及超卓，又容許增加自選保障，貓咪只有基本計劃可供選擇。當中，狗狗的基本計劃不涵蓋壽終費用，其他所有計劃包括門診及手術保障，任何與手術相關的化驗、檢查、診金費用、術後住院費用及手術後90天內覆診、化驗及針灸費用、化療，及第三者法律責任保障。

就以兩歲的芝娃娃為例，保障額最高的超卓計劃年費為1534元，增加自選保障年費亦只是1610元，即每月平均134元。

但如果細閱文字，會發現賠償事宜為「門診及手術保障」，意思是寵物必須接受手術才會獲得賠償，一般屙嘔、胰臟炎、腎衰竭引起的住院，則不包括在內。另亦要留意等候期相當漫長，疾病引起的等候期為90日，指明的遺傳性及先天性疾病為12個月。

保誠保障額較高

保誠近日推出全新寵物保險當中主要保障四個項目，分別為醫療費用保障、第三者法律責任保障、殮葬服務保障及緊急託管保障。醫療費用保障包括門診及手術費用、住院費用、獸醫診症如診症費用、注射、處方藥物等，以及化療及心臟病治療保障。

保險分為計劃A及計劃B，兩者分別在於保障額度，與市面其他保險相比，各項保障額度相當高。例如第三者法律保障的賠償額由150萬元至300萬元，只有3000元自負額。醫療費用賠償額度介乎3.5萬元至7萬元，以住院費用為例，每日上限最高為500元，門診費包括手術費、麻醉師費用等為7萬元。坦言，在寵物醫療費用高昂的香港，以上保障只能負擔部分費用，但保障額確實屬於全行最高。

至於保費方面，官方網站未有顯示任何報價，投保人需要向保險經紀查詢。當中以兩歲的貴婦犬為例，計劃A年費為3757元，計劃B為4547元。由此可見，保障額度愈高，保費亦愈貴。至於不保事項方面包括又未植入晶片的毛孩、遺傳性及先天性疾病，包括上述提及的先天髕骨移位。另外選擇性療程包括中醫、針灸、物理治療等都不能索償。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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