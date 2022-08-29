經濟
余淑穎 理財信箱

余淑穎：盈餘投入月供基金 儲居屋首期

【明報專訊】讀者來信：

你好，我叫Otto（34歲），月入32,000元，太太（32歲）月入15,000元。每年我獲派一次雙糧及花紅，相當於兩個月人工。我們育有一個小朋友，保母費每月6500元，每人生活費約3000元，BB生活開支約2000元，人壽保險2900元，屋租1400元，水電煤約1500元，雜費1000元。另有儲蓄保，還有約4年可拿回220,000元，本身儲蓄約100,000元，二人的MPF供款共2350元。

我們居於公屋，是戶主，希望搬到市區，未知能負擔幾多買樓預算，2房戶400至500方呎就可以，依我們經濟情况是否買不到居屋？若可以買，是否會供得好辛苦？我又想用現有積蓄投資，應該如何運用資金？

筆者回覆：

Otto，你好！多謝你的來信！本人根據你的家庭狀况有以下分析，希望助你更了解自己的家庭需要，再籌備置業上車，同時平衡子女教育開支及家庭保障。

筆者發現閣下的家庭醫療保障有不足之處。家庭醫療保障是最基本的保障，或許夫婦二人在各自公司都享有僱員醫療保障福利，請仔細了解現有的醫療保險計劃，可以配合你和子女的醫療保障需要嗎？現有醫療保險計劃可否變成個人醫療保險跟身，若離職後，可繼續繳付保費並持續享有醫療保障；否則，在市場上基本的全面醫療保險，每人每年上限醫療保額為30萬元，二大一小全家醫療保費每月約980元，可以此作參考。

夫婦二人雖然已有一份儲蓄人壽保險，但因家庭成員增加，因此我建議夫婦二人各自為家庭投保人壽保險，保障期30年，各人人壽保額300萬元。假設夫婦身體健康、不吸煙，太太每月保費600元，而丈夫則為1000元，保費不變。

至於小朋友的教育儲蓄以本地升學為例計算，我建議Otto可考慮固定年期派息的教育儲蓄計劃，每月儲蓄2000元供款20年（240期）共本金48萬元，以每年3.5%年利率回報預算，20年後本金加派息及年度賞金約85萬元。

因夫婦二人是公屋戶主，可用綠表以較大折扣購買居屋單位，考慮到現時儲備不足和開支將日漸上升，我建議考慮在市區免補地價綠表居屋售價不高於400萬元單位為置業目標。現時500萬元物業最低只須付10%首期，希望上車後仍可保留一些現金作家庭儲備和裝修之用。

首先Otto可保留現有的儲蓄作家庭儲備，而夫婦二人了解及調節日後家庭開支及子女教育等儲蓄後，建議考慮將每月盈餘23,350元中的20,000元，以月供基金形式投資4年，假設每年平均回報為5%，4年後可儲蓄本金加回報約92萬元；加上假設Otto每年也持續有年終花紅，3年後你們的資產應有超過112萬元，足夠付首期及裝修之用。在投資組合上，一半投資於偏低風險的國家通脹掛鈎基金，另一半投資美元高息債券基金。當然在投資策略上必須因應環球經濟變化而調節，若市况不明朗可先儲蓄在港元戶口作避險，保障資金流失。

美聯金融高級副總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[余淑穎 理財信箱]

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