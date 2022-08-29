Google金融科技報告：銀行3年增四成投資

余名德舉例，在銀行的應用程式中，金融科技為背後大量的數據進行分析和偵測詐騙等。亦有一些金融投資平台，亦以機械人為投資顧問，將客戶的資產狀况模擬至不同的風險環境下作分析，並為經紀提供合適的資產方案建議。他指出，以上例子是以B2B模式營作，但同時是消費者導向的產品。

遙距工作普及 招才不再限於香港

他提到，Google及數碼港推出支持金融科技中小企計劃，其中一間參與的初創公司Binary，利用人工智能（AI）及機械學習方式，可自動將企業營銷單據分類入帳。余名德指出，Binary業務以B2B為主，由小型餐廳、以至大型會計機構亦是目標客戶，可將煩瑣工作交予科技處理，提升企業效率。至於香港的科技人才短缺，余名德認為，現時情况屬於周期循環，在遙距工作普及下，企業不再受限於在香港的人才庫中發掘，亦在向世界各地招攬。