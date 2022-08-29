瀚亞投資黃嘉權：美經濟若再差 明年或減息量寬

明報記者 葉創成

鮑威爾上周五在Jackson Hole全球央行年會上表示，要用「強力、迅速」手段令需求緩和下來，表明即使繼續加息會帶來「一些痛苦」，會令就業市場及經濟增長放緩，當局還會在一段時間內收水，以平抑物價及穩定通脹預期。在美國上月通脹有放緩迹象之際，鮑威爾仍發表如此鷹派的言論，令市場感意外，避險情緒升溫，道指、標指及納指當日均大跌逾3%。

黃嘉權近月曾到訪美國拜見客戶，並且實地考察當地通脹情况，認為問題的確頗嚴重：「美國目前的通脹真的很明顯，其中一個現象是當地不少快餐店均難以聘用足夠員工，原因是早前政府不斷派錢，當地不少居民覺得可以由政府養，暫時不急於找工作，令低端勞動力市場出現短缺，由此推高基層薪酬帶動通脹升溫。」

美勞動力不足推高工資 通脹高企不下

目前美國不止領最低工資的快餐店職員人手不足，黃嘉權表示，比較高級的餐飲從業員更是每晚工作6小時便可賺300美元：「我的朋友在美國開了間日本餐廳，目前員工要求每晚工作6小時便一定要有200美元的小費，加上100美元底薪，基本上日薪便達300美元，該餐廳每星期只開5晚，即員工期內薪金達1500美元，一個月便可賺6000美元，而且這只是晚間工作，他在早上可以再找一份工作。」

雖然美國上月消費者物價指數（CPI）按年增長8.5%，增幅較6月的9.1%回落（見圖1），惟黃嘉權認為，上月美國通脹放緩，原因之一是油價回落（見圖2），他擔心隨着踏入冬季油價回升，再加上當地企業須提高薪酬才能招聘員工的情况持續，CPI未來幾個月或升至10%，聯儲局料會繼續積極加息，不利美股表現，「目前美國就業市場人手不足的問題頗明顯，聯儲局料會繼續加息，所以當地經濟要再過一段時間才可以真正復蘇，因此我們對於美國資產亦會小心一些」。

黃嘉權表示，雖然有些美國官員現仍唱好當地經濟及股市，希望給予市場信心，但他相信這只是公關手段，指現實上的情况屬非常困難，「要考慮另外一個問題，若是次美國通脹飈升主要原因是俄烏戰爭及供應短缺，那便並非靠聯儲局加息壓抑需求就可以控制到通脹，聯儲局唯一可以控制到的是加息水平，聯邦基金利率可能升至3厘、4厘甚至5厘，即使這樣可以降低需求，但我們最擔心的是隨着當局不斷加息，令經濟不斷不滑，而通脹卻仍高企不下，即出現滯脹，而這是一個好大的可能」。

美未來數月料積極加息 宜分散投資

由於美國聯儲局短期料繼續積極加息，加上當地經濟狀况亦不理想，黃嘉權表示，目前美國以至全球投資氣氛均不理想，建議一定要分散投資，不要一時衝動孤注一擲（all in）買某一資產，否則隨時可能短期便蒙大重大損失。但他亦強調，投資最重要是向前看，由於全球資產價格過去一年多以來已先後出現明顯調整，目前並非減持優質資產增持現金的適當時間，而是應該繼續持有優質資產，等優質資產價格進一步調整後再增持，為明年聯儲局可能出現貨幣政策轉向做好準備，「美國經濟未來幾季若繼續衰退，聯儲局便會開始覺得加息對美國經濟帶來很大影響，屆時當局一定會減息，甚至有可能重啟QE，雖然這並非我們所預測的基準情境（Base case），但這是有可能發生的，若發生的話，全球資產價格又會再次上漲」。

中國首要解決房地產疫情問題

雖然黃嘉權短期看淡美股，但他預測中國股市會有較佳表現：「中國通脹問題明顯沒有美國般嚴重，故人民銀行仍有空間放寬貨幣政策，近日亦已下調多項貸款利率，而且中國政府亦有其他刺激經濟的手段，估計未來幾個月會有很多利好措施推出，亦不會再像過去一年半般加強調控多個行業，這實屬有利股市。目前內地經濟主要有兩大問題，第一是房地產市場疲弱，第二是管控新冠疫情的措施不利居民消費，只要解決好這些問題，經濟增長便可望加快，有利股市向好。」

有評論認為，內地樓市會重蹈1980年代末期日本樓市泡沫爆破拖垮經濟、迷失30年的覆轍，黃嘉權分析，兩者的確有一些共通點，例如人口老化及房地產市場的結構等，但有一項明顯不同的是，當年不論外國及本地投資者趁高位沽出日本物業後，便將資金匯出日本，走資去其他地方，而這情况目前難以在內地出現。而另一點是，當年日本政府沒有任何政策可以控制當地樓價，但內地政府目前可望實施不同手段以達至穩定目價的目標。

提升政策透明度利中資科網龍頭

黃嘉權續說，除了房地產市場疲弱及新冠疫情外，中國經濟目前亦面對其他問題，例如近日電力供應緊張，個別地區亦需要節約用水，亦有一些地緣政治風險，但這些是全球多個國家均要面對的問題，外國投資者不會因此便減少投資中國。他認為，對於外國投資者來說，其中一個關注重點反而是政策的透明度及可預測性，「內地政府所實施的政策，是上市公司無法控制的，阿公叫你停便停，過去一年半很多上市公司均難以處理由此帶來的眾多問題，若未來一兩季沒有那麼多為不同板塊上市公司帶來負面影響的政策，估計外國投資者對於中國市場會多番啲信心，目前就是無信心，因此即使估值很平，大家都很審慎，希望睇定啲，不介意不賺股價回升初期10%至20%的利潤，寧願等確定升浪後再去投資多些」。

看好高端製造業股 A股機會較港股多

下月5日恒指成分股變動生效後，騰訊（0700）、阿里（9988）、美團（3690）、京東（9618）及百度（9888）等中資科網龍頭股佔恒指比重分別達8%、7.34%、6.56%、3.06%及0.65%，合共25.61%，屬最重磅板塊。黃嘉權認為，假如外國投資者仍然要觀望該板塊的政策風險，其股價短期表現料不會特別理想，因此，他對恒指表現暫時也不會期望太高。但他相信，待政策風險明朗後，該板塊明年是有機會的。

在中國股市中，目前黃嘉權看好晶片、電動車及電池等高端製造股，而他亦指出，這些板塊的優質上市公司，在A股會有更多選擇，這亦是他目前看好A股多於港股的原因之一。他舉例，在A股上市的電動車電池龍頭股寧德時代（深：300750）估值現仍合理，而在本港上市的電動車龍頭股比亞迪（1211）估值則已太高：「不少傳統汽車公司現正增加在電動車領域的投資，將來可能亦很成功，例如吉利（0175）將推出多款電動車，而目前它的預測市盈率只有20多倍，為何不去留意呢？」

黃嘉權表示，短期的資金流向，亦有利A股多於港股：「我們看好A股多於港股，港股的最大問題是，始終有一成半至兩成投資者是美國投資者，而當美國投資者對全球股市信心轉弱，需要在全球投資組合中減持，他們第一個減持的往往便是中國股市，尤其是流通性強的港股；作為比較，美國以至海外投資者在A股市場佔有率不大，他們對A股的影響力有限，這亦解釋了何以在過去一年半以來中國股市的調整期，A股表現好於港股。

內地居民資產配置轉變 或樓轉股

「而且也要留意內地居民資產配置轉變對A股帶來的正面影響，過去他們會投資四、五成資產於房地產，不少更有兩、三個住宅單位，卻僅把一成資產投資於股票；但隨着過去一年房地產市場出現變化，內地居民現已覺得樓價不會再像過去數十年般只升不跌、大漲小回，他們因此便不願再投資這麼多在房地產上，轉為投資更多於股票，這可望帶動或刺激整體A股市場，因此今年以來A股市場每逢跌至低位均有支持。」

黃嘉權強調，未來幾個月要分散投資，除了中國股市外，他亦看好日本股市及投資級別內房債。

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