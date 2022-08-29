瀚亞投資黃嘉權：美經濟若再差 明年或減息量寬

【明報專訊】雖然恒指上周回升397點或2.01%，惟上周五晚美國聯儲局主席鮑威爾在Jackson Hole全球央行年會上發表超乎預期的鷹派言論，美股三大指數均大跌，港股本周料再次面對考驗。近月曾到美國視察當地經濟及通脹的瀚亞投資客戶投資組合經理黃嘉權接受專訪時分析，目前美國通脹問題嚴重，料聯儲局今年會繼續積極加息，惟隨着美國經濟明年進一步下滑，聯儲局有可能出現政策轉向，不但停止加息及縮表，甚至減息及重啟量寬（QE）救市，屆時便有利全球股市。因此他認為，假如港股短期跟隨美股明顯調整，可以考慮趁低吸納。
明報記者 葉創成
鮑威爾上周五在Jackson Hole全球央行年會上表示，要用「強力、迅速」手段令需求緩和下來，表明即使繼續加息會帶來「一些痛苦」，會令就業市場及經濟增長放緩，當局還會在一段時間內收水，以平抑物價及穩定通脹預期。在美國上月通脹有放緩迹象之際，鮑威爾仍發表如此鷹派的言論，令市場感意外，避險情緒升溫，道指、標指及納指當日均大跌逾3%。
黃嘉權近月曾到訪美國拜見客戶，並且實地考察當地通脹情况，認為問題的確頗嚴重：「美國目前的通脹真的很明顯，其中一個現象是當地不少快餐店均難以聘用足夠員工，原因是早前政府不斷派錢，當地不少居民覺得可以由政府養，暫時不急於找工作，令低端勞動力市場出現短缺，由此推高基層薪酬帶動通脹升溫。」
美勞動力不足推高工資 通脹高企不下
目前美國不止領最低工資的快餐店職員人手不足，黃嘉權表示，比較高級的餐飲從業員更是每晚工作6小時便可賺300美元：「我的朋友在美國開了間日本餐廳，目前員工要求每晚工作6小時便一定要有200美元的小費，加上100美元底薪，基本上日薪便達300美元，該餐廳每星期只開5晚，即員工期內薪金達1500美元，一個月便可賺6000美元，而且這只是晚間工作，他在早上可以再找一份工作。」
雖然美國上月消費者物價指數（CPI）按年增長8.5%，增幅較6月的9.1%回落（見圖1），惟黃嘉權認為，上月美國通脹放緩，原因之一是油價回落（見圖2），他擔心隨着踏入冬季油價回升，再加上當地企業須提高薪酬才能招聘員工的情况持續，CPI未來幾個月或升至10%，聯儲局料會繼續積極加息，不利美股表現，「目前美國就業市場人手不足的問題頗明顯，聯儲局料會繼續加息，所以當地經濟要再過一段時間才可以真正復蘇，因此我們對於美國資產亦會小心一些」。
黃嘉權表示，雖然有些美國官員現仍唱好當地經濟及股市，希望給予市場信心，但他相信這只是公關手段，指現實上的情况屬非常困難，「要考慮另外一個問題，若是次美國通脹飈升主要原因是俄烏戰爭及供應短缺，那便並非靠聯儲局加息壓抑需求就可以控制到通脹，聯儲局唯一可以控制到的是加息水平，聯邦基金利率可能升至3厘、4厘甚至5厘，即使這樣可以降低需求，但我們最擔心的是隨着當局不斷加息，令經濟不斷不滑，而通脹卻仍高企不下，即出現滯脹，而這是一個好大的可能」。
美未來數月料積極加息 宜分散投資
由於美國聯儲局短期料繼續積極加息，加上當地經濟狀况亦不理想，黃嘉權表示，目前美國以至全球投資氣氛均不理想，建議一定要分散投資，不要一時衝動孤注一擲（all in）買某一資產，否則隨時可能短期便蒙大重大損失。但他亦強調，投資最重要是向前看，由於全球資產價格過去一年多以來已先後出現明顯調整，目前並非減持優質資產增持現金的適當時間，而是應該繼續持有優質資產，等優質資產價格進一步調整後再增持，為明年聯儲局可能出現貨幣政策轉向做好準備，「美國經濟未來幾季若繼續衰退，聯儲局便會開始覺得加息對美國經濟帶來很大影響，屆時當局一定會減息，甚至有可能重啟QE，雖然這並非我們所預測的基準情境（Base case），但這是有可能發生的，若發生的話，全球資產價格又會再次上漲」。
中國首要解決房地產疫情問題
雖然黃嘉權短期看淡美股，但他預測中國股市會有較佳表現：「中國通脹問題明顯沒有美國般嚴重，故人民銀行仍有空間放寬貨幣政策，近日亦已下調多項貸款利率，而且中國政府亦有其他刺激經濟的手段，估計未來幾個月會有很多利好措施推出，亦不會再像過去一年半般加強調控多個行業，這實屬有利股市。目前內地經濟主要有兩大問題，第一是房地產市場疲弱，第二是管控新冠疫情的措施不利居民消費，只要解決好這些問題，經濟增長便可望加快，有利股市向好。」
有評論認為，內地樓市會重蹈1980年代末期日本樓市泡沫爆破拖垮經濟、迷失30年的覆轍，黃嘉權分析，兩者的確有一些共通點，例如人口老化及房地產市場的結構等，但有一項明顯不同的是，當年不論外國及本地投資者趁高位沽出日本物業後，便將資金匯出日本，走資去其他地方，而這情况目前難以在內地出現。而另一點是，當年日本政府沒有任何政策可以控制當地樓價，但內地政府目前可望實施不同手段以達至穩定目價的目標。
提升政策透明度利中資科網龍頭
黃嘉權續說，除了房地產市場疲弱及新冠疫情外，中國經濟目前亦面對其他問題，例如近日電力供應緊張，個別地區亦需要節約用水，亦有一些地緣政治風險，但這些是全球多個國家均要面對的問題，外國投資者不會因此便減少投資中國。他認為，對於外國投資者來說，其中一個關注重點反而是政策的透明度及可預測性，「內地政府所實施的政策，是上市公司無法控制的，阿公叫你停便停，過去一年半很多上市公司均難以處理由此帶來的眾多問題，若未來一兩季沒有那麼多為不同板塊上市公司帶來負面影響的政策，估計外國投資者對於中國市場會多番啲信心，目前就是無信心，因此即使估值很平，大家都很審慎，希望睇定啲，不介意不賺股價回升初期10%至20%的利潤，寧願等確定升浪後再去投資多些」。
看好高端製造業股 A股機會較港股多
下月5日恒指成分股變動生效後，騰訊（0700）、阿里（9988）、美團（3690）、京東（9618）及百度（9888）等中資科網龍頭股佔恒指比重分別達8%、7.34%、6.56%、3.06%及0.65%，合共25.61%，屬最重磅板塊。黃嘉權認為，假如外國投資者仍然要觀望該板塊的政策風險，其股價短期表現料不會特別理想，因此，他對恒指表現暫時也不會期望太高。但他相信，待政策風險明朗後，該板塊明年是有機會的。
在中國股市中，目前黃嘉權看好晶片、電動車及電池等高端製造股，而他亦指出，這些板塊的優質上市公司，在A股會有更多選擇，這亦是他目前看好A股多於港股的原因之一。他舉例，在A股上市的電動車電池龍頭股寧德時代（深：300750）估值現仍合理，而在本港上市的電動車龍頭股比亞迪（1211）估值則已太高：「不少傳統汽車公司現正增加在電動車領域的投資，將來可能亦很成功，例如吉利（0175）將推出多款電動車，而目前它的預測市盈率只有20多倍，為何不去留意呢？」
黃嘉權表示，短期的資金流向，亦有利A股多於港股：「我們看好A股多於港股，港股的最大問題是，始終有一成半至兩成投資者是美國投資者，而當美國投資者對全球股市信心轉弱，需要在全球投資組合中減持，他們第一個減持的往往便是中國股市，尤其是流通性強的港股；作為比較，美國以至海外投資者在A股市場佔有率不大，他們對A股的影響力有限，這亦解釋了何以在過去一年半以來中國股市的調整期，A股表現好於港股。
內地居民資產配置轉變 或樓轉股
「而且也要留意內地居民資產配置轉變對A股帶來的正面影響，過去他們會投資四、五成資產於房地產，不少更有兩、三個住宅單位，卻僅把一成資產投資於股票；但隨着過去一年房地產市場出現變化，內地居民現已覺得樓價不會再像過去數十年般只升不跌、大漲小回，他們因此便不願再投資這麼多在房地產上，轉為投資更多於股票，這可望帶動或刺激整體A股市場，因此今年以來A股市場每逢跌至低位均有支持。」
黃嘉權強調，未來幾個月要分散投資，除了中國股市外，他亦看好日本股市及投資級別內房債。
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