渣打：通關問題窒礙理財通 難主動推廣

產品類型未普及 客戶未必了解服務

理財通的銷售流程與金管局仍在商討階段。至於香港投資者若未有在內地銀行持有人民幣帳戶，需到內地銀行見證開戶，他指現階段仍在商討解決方案，惟未有確切開放相關限制的時間表。在渣打財富管理業務方面，上半年股債齊跌，基金銷售錄得負增長，拖累整體業務收入按年下跌21%。不過，在波動的市場下，一些保本收息的結構性掛鈎產品錄得顯著升幅，第二季較第一季增長1.3倍，上半年的新增資金淨值亦較去年全年按年大增8倍。

拖累財管業務收入按年跌21%

何文俊表示，集團專注高端客戶，上半年資產淨值不少於800萬元的專業投資者（PI）按年增加近四成，並為專業投資者推出更多結構性保本收息的產品。他指，上半年的結構性產品主要與浮息（HIBOR）掛鈎，下半年推出的產品與股票掛鈎，若股票不到目標價亦不需接貨，並可取回本金及基本利率，當中的風險僅為基本的交易對手風險。

銀行加强數碼化，及在新推產品帶動下，何文俊預期業務於3、4季將有單位數字升幅，展望下半年可追回上年水平。9月美聯儲再度議息，市場預期加息50至75點子，何文俊認為，加息後視乎通脹及就業等數據情况，市場將繼續波動至明年上半年，並預期明年第二季美息見頂，屆時投資市場會有較明確的方向。