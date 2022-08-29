經濟

特步：未來數年重點開拓童裝市場

【明報專訊】內地體育用品股特步國際（1368）去年發布「五五規劃」，目標在2025年特步主品牌收入增至200億元（人民幣、下同），以及四個新品牌收入躍升至40億元。集團首席財務官楊鷺彬表示，「特步兒童」將是主品牌重點發展的方向，受惠國策，預計未來數年童裝市場增長強勁，將是集團達成「五五規定」的動力來源之一。

他指出，早前內地政府將體育列為重點推行項目後，青少年更重視運動，雖然童裝的體育用品行業較成人有更多品牌、競爭更大，不過內地宏觀經濟受壓，消費者更注重性價比，亦更熱中國潮，轉買國產品牌，有利特步的發展，現時產品單價約200至300元。

傾向開獨立店 面積約100平方米

楊鷺彬又稱，過去特步兒童傾向以「店中店」的形式設立銷售點，隨着產品種類增加，現時約六成為獨立店，亦傾向開設面積約100平方米的獨立店。

楊鷺彬透露，集團將投入更多資金在童裝產品研發及市場營銷，以及贊助高中和大學體育賽事，有信心今年全年特步兒童收入可達13億至15億元，更可提早完成2025年收入提高至35億元目標。截至今年6月底，特步兒童在內地共有1480個銷售點，較去年底增加301個銷售點。

楊鷺彬表示，特步未來將更嚴謹管控零售渠道，現時街邊店佔總銷售約五成、電商及百貨商場店就分別佔三成及兩成，未來目標三方面各佔三分一。

此外，特步亦會維持「關小店、開大店」的方針，並在店舖加入電商隊伍，通過抖音、小紅書等新營銷渠道推廣產品，現時O2O電商已貢獻約一成收入，亦可提高效率。

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