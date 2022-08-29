經濟

平保姚波預示：內房股或減磅

【明報專訊】中國平安（2138）去年為內房企業華夏幸福（滬：600340）的股債投資作出432億元（人民幣，下同）減值撥備，今年內房債務問題加劇，平保上半年卻未有明顯投資減值。集團聯席首席執行官兼首席財務官姚波表示集團在其他房企的投資暫無大幅撥備，指隨着保費增長，未來平保仍會在優質商業房地產尋找投資機會，不過在內房股權和債權投資，「要麼相對保持穩定，或可能是下降的過程」，預示可能減少內房股投資。

對內房中長期健康發展有信心

去年平保曾披露，其房地產投資除華夏幸福，亦包括碧桂園（2007）、金茂（0817）和旭輝（0884）。姚波表示，其債權投資包括實力較強的房地產企業，目前風險可控，不會一概不投資或減少投資，因為未來中國經濟和房地產發展仍是密切相關，保險投資不能完全避開與民生相關的行業。他又認為，政府正在穩定房地產行業，鼓勵優質房企，對中長期行業健康持續發展有信心。

平保近年透過壽險改革，提高代理業務能力，以及結合退休、醫療等保障產品，取代過去以龐大代理隊伍銷售低利潤率儲蓄保險的增長模式，不過內地疫情防控打擊居民消費意願。對於在經濟復蘇前，壽險改革是否難有成效，姚波則認為，客戶需求恢復有助代理銷售，但並非必要條件，若外部環境不再惡化，其改革成效仍可漸漸顯現，不過受疫情影響，壽險改革的推動仍然存有挑戰。

代理人數減四成 不會再大幅波動

平保壽險代理人數按年減少四成，姚波解釋是因為去年同期因為疫情關係，給予低績效代理一定寬限期，寬限期後則有較大幅度離職和淘汰。目前增聘代理時，會同時確保有穩健的質量，着重提升其產能和收入，人數不會再大幅波動。「幾年後代理回到八、九十萬也不是不可能，但屆時隊伍的產能會是有較天差地別的變化」。他又指，該行推行擁有不同金融和健康產品，代理目前有20%的收入來自非壽險產品，因此在吸引高質量代理時，會較其他純保險公司有競爭優勢。

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