鄭志剛：未來一年斥百億北上買地 料樓市見底競爭減 突預告11 Skies租戶押後入駐

明報記者 方楚茵

鄭志剛對內地樓市亦遠較許多分析師樂觀。他指出，雖然有分析指內房的流動性危機及經濟放緩進一步擴大將導致內地樓價進一步下跌，但他認為內地樓價已趨於平穩並將復蘇。他表明，新世界將在未來12個月投資100億元人民幣在內地一線城市，包括上海、廣州、杭州和深圳等地。

主要投資滬穗杭深等一線城市

他指出，「（內地房地產行業）目前已經見底了，並會慢慢恢復，並對未來一兩年非常樂觀，內地房地產行業正非常好地復蘇，更認為是好時機開始取得土儲及資產。」

在內房股已哀鴻遍野時，鄭志剛認為，今次內房危機是公司的機會，當內房企財務情况非常緊張、苦惱時，競爭將不再如前激烈。而新世界健康的負債率及資本化，加上集團在內地的經驗，令其在內地拍賣市場更具優勢。不過，由於中港內地封關，鄭志剛稱旗下位於機場的寫字樓及零售項目「11 SKIES」的租戶會延遲遷入。

近年新世界於內地大舉投地包括集團位於深圳市南山太子灣片區的K11內地首個旗艦項目「K11 ECOAST」將於2024年開幕。據新世界截至去年底中期報告顯示，在內地合共擁有約551.64萬平方米總樓面面積土地儲備，當中主要集中在大灣區及東北地區（見表）。

不過，中國經濟研究公司龍洲經訊（Gavekal Dragonomics）房地產市場分析師Rosealea Yao認為，內地房地產行業仍難言見底，現時亦無強勁復蘇迹象，即使在受歡迎的地點，對零售空間亦需求不大，因內地大背景是零售已由線下轉至線上。

機構：銷售轉線上 內地零售空間需求不大

穆迪高級分析師Stephanie Lau則指出，本港開發商一向較為保守，故即使現時在市場獲得更便宜的交易機會增加，但他們可能只於一線城市尋找有利項目，且非常小心處理。