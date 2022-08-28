薛偉傑：奧的斯研發「熱壓力錶」 預防電梯工人中暑

【明報專訊】夏季氣溫經常高達30多度，而某些工作環境又不太可能有冷氣，僱主都要想想辦法安撫員工。升降機和電扶梯生產商奧的斯（Otis）的香港分公司研發出一種「熱壓力錶」，自動監測工地的熱壓力指數和等級，並透過手機程式通知前線工人和安全主任，以防止工人中暑。
熱壓力指數經App通知工人
電梯公司的員工經常在電梯井道或扶手梯機房內進行維修保養工作，那些地方的氣溫並不比戶外低，有時甚至高幾度。工業界有一個熱壓力指數，綜合溫度和濕度等因素，來計算出一個指標，以反映人體在該環境的耐受性。
多年前，奧的斯已制定了工作指引，提醒員工在不同的熱壓力指數下的工作和休息間隔時間。不過，前線工人要經常根據溫度和濕度，來翻查當時的熱壓力指數，實在不便。
所以，奧的斯香港一年前開始研發一款「熱壓力錶」，安裝在電梯井道或扶手梯機房內，自動監測該處的熱壓力指數和等級，以LED燈顯示，並透過窄頻物聯網傳送到雲端。
前線工人除了觀看「熱壓力錶」的LED燈，也可以透過手機程式，隨時查看現場的熱壓力指數。當熱壓力指數達到預設級別時，系統也會透過手機程式通知工人和安全主任。
「熱壓力錶」已於近期開始試用，奧的斯更正在為這裝置申請專利。