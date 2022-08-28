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張宗永：球會化妝師

【明報專訊】環境諮詢委員會上周就粉嶺高球場部分用地改建住宅一事，進行環評報告，結論是「暫緩決定」，要求政府補充進一步資料，8個月之後再審議。當然一個理性的說法是，大眾應該將環評和房屋供應分開考慮。

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