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2022年8月28日星期日
張宗永 翼之聯想
投資策略
聯儲局官員放鷹 震散美歐股市 分析：港股正面消息多 料不受美股拖累
見知教育首掛曾飈36倍
NOVO系列不足1個月累沽逾1500伙
第一城2房業主料損手逾一成離場
有線寬頻中期虧損擴29% 集團成負資產
內地防疫措施嚴 美料在港審閱會計底稿
保時捷擬招股上市 估值最高6645億
能源價狂飈 英入冬或陷人道危機
英富裕階層 典當名表周轉
張宗永：球會化妝師
薛偉傑：奧的斯研發「熱壓力錶」 預防電梯工人中暑
馮其十：「真金白銀」進場 內房融資現新信號
張宗永：球會化妝師
【明報專訊】環境諮詢委員會上周就粉嶺高球場部分用地改建住宅一事，進行環評報告，結論是「暫緩決定」，要求政府補充進一步資料，8個月之後再審議。當然一個理性的說法是，大眾應該將環評和房屋供應分開考慮。
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聯儲局官員放鷹 震散美歐股市 分析：港股正面消息多 料不受美股拖累
見知教育首掛曾飈36倍
NOVO系列不足1個月累沽逾1500伙
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