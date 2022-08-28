見知教育首掛曾飈36倍

見知教育周五開市報126美元，較IPO發行價5美元急升24.2倍，一度觸發熔斷機制，恢復交易後繼續衝高，其後回落至20美元水平，收市報18.75美元。交易時段後股價繼續向下，較收市價一度跌逾19%。

IPO由尚乘環球承銷

據彭博報道，見知教育IPO由尚乘環球承銷，尚乘環球正是尚乘數科今年7月在美上市的承銷行，尚乘數科在8月初亦一度高見2555.3美元，較發行價7.8美元狂升逾326倍，周五收市報161.5美元，較發行價升19.7倍，而市場早前傳出證監會正調查尚乘數科的母公司尚乘集團（美：AMTD）經手的多隻中小型股包銷交易。

近月多隻在美小型股上市當日均離奇爆升，主要為亞洲公司。除尚乘數科、智富融資兩隻港資美股，馬來西亞電子支付公司Starbox Group（美：STBX）掛牌當日一度較發行價大升逾10倍。