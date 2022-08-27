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2022年8月27日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
中美簽審計合作協議 詮釋分歧 美稱毋須中方參與 中證監說法相反
曾傳底稿送港處理 中方沒提
MSCI A期7月日均成交1.9萬張
美團上季虧損收窄至11億 勝預期 非國際準則扭虧 賺21億
香格里拉中期虧損擴1.7倍
外媒：小米擬伙北汽「造車」
龍湖半年核心多賺6% 逆市奇葩 仍派中期息每股0.33元 派息比率降至30%
旭輝永升首派中期息 股價升9%
交行中期賺440億 不派中期息
東亞售藍十字等收款23億 考慮派特別息
永旺中期虧損收窄41%
中免上市次日升逾4% 籌備海口免稅城
澳門賭枱年毛收入下限700萬
鮑威爾稱打擊通脹要有力 較高利率須「持續一段時間」 美股早段大跌
7月核心PCE升4.6% 通脹放緩
GAP上季盈轉虧 股價早段跌1％
柏傲莊III推延21個月交樓 新關鍵日期2025年3月 分析料續有取消交易
話你知：累積229宗取消交易 佔售出單位近三成
凱柏峰II 下月再展大型銷售
長實毗鄰石崗軍營地申建918伙
安達臣道商業地收5標書 華懋長實等競逐
錦英苑3房500萬沽 賣方料損手近兩成
陸振球：加息推高預期回報 商廈看淡
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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中美簽審計合作協議 詮釋分歧 美稱毋須中方參與 中證監說法相反
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