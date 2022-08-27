凱柏峰II 下月再展大型銷售

林海山城累沽6伙 料吸金1.7億

交投方面，昨日不乏新界一手新盤成交。希慎（0014）、香港興業（0480）合作、已屆現樓的大埔露輝路林海山城，昨日沽出約3伙，包括10座3樓D室，實用面積1412方呎，以2395萬元沽出，實呎16,962元；10座2樓C室，實用面積1187方呎，成交價2038萬元，實呎17,169元。林海山城本月至今累沽約6伙，估計吸金總額約1.7億元。

恒地（0012）旗下粉嶺北樓花期長約7個月的ONE INNOVALE-Archway，兩伙於上周撻訂的單位，發展商加價約4%後、於昨日重新沽出，包括B座19樓8室，實用295方呎、1房連衣帽間間隔，以480.68萬元重新沽出、實呎16,294元；B座11樓12室，實用314方呎、同屬1房連衣帽間間隔，以474.51萬元重沽、實呎15,112元。

睿峰連錄12宗撻訂

另鼎珮持有、已屆現樓的長沙灣睿峰，新錄12宗撻訂，該批單位於2020年3月至去年2月之間售出，成交價約580萬至1154萬元，總值逾1.12億元，12伙新近中止交易，料買家各遭沒收5%訂金、共涉逾560萬元。

[香港地產]