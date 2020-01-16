7月核心PCE升4.6% 通脹放緩

【明報專訊】續有迹象顯示，美國通脹可能見頂。聯儲局重視的通脹指標──剔除食品及能源價格後的核心個人消費支出（PCE）物價指數，在7月按年升4.6%，較分析師預期低0.1個百分點，是去年10月以來最低的增幅，近期整體增長緩慢下跌。按月計算，美國7月核心PCE物價指數僅升0.1%，較6月的0.6%升幅顯著回落。至於整體PCE物價指數，在7月按年升6.3%，較6月回落0.5個百分點。按月計算，7月整體PCE物價指數微跌0.1%。
儲局官員預期下月加息0.5厘
數據公布後，後年有投票權的亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）稱，最新數據令他略為傾向於9月加息0.5厘，較聯儲局此前兩次會議的0.75厘加幅有所放緩。不過博斯蒂克強調，未來數周會有更多數據出爐，有可能令他改變想法。。雖然通脹升幅回落，但美國7月個人支出增長仍然緩慢。隨着汽油價格下滑，美國消費者上月入油的開支減少，對服務及耐用品的消費增加。美國人7月對商品和服務的採購，經通脹調整按月增長0.2%，較分析師預期低0.2個百分點。由於消費者支出是美國經濟支柱，反映第三季開局比預期弱。此外，美國7月個人收入按月僅增0.2%，遠低於6月的0.7%升幅，遜於分析師預期。
不過通脹緩和有助提振消費者信心。密歇根大學8月美國消費者信心指數終值為58.2，是3個月來最高。消費者預期未來一年通脹升幅為4.8%，較7月的通脹預期回落0.4個百分點。
對於美國勞動力人口不足，美國智庫布魯金斯學會的研究估計，全美18至65歲勞動人口當中，有1600萬受到長新冠症狀影響，當中200萬至400萬人離開職場。