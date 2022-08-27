鮑威爾稱打擊通脹要有力 較高利率須「持續一段時間」 美股早段大跌

鮑威爾發出堅定的加息信號後，美股三大指數全數下跌，道指午夜前跌逾500點，標普500指數跌近2%，納指跌逾2%。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率升穿3.4厘，美國10年期國債孳息率則維持在3厘以上，兩者的孳息率倒掛幅度達38個基點。此外，路透引述消息人士稱，由於通脹前景惡化，部分歐洲央行官員希望在9月會議討論加息0.75厘的選項。受此消息刺激，歐元兌美元午夜前重返1算。

指加息「沒暫停餘地」

為經濟帶來痛苦難免

儘管聯儲局此前已4次加息，利率合共提升2.25厘，鮑威爾強調目前「沒有停下或暫停的餘地」（no place to stop or pause），儘管基準利率現在可能處於既不刺激經濟，也不限制增長的中性區域附近。他說，為遏抑通脹，可能會在一段時期將利率提升至對經濟構成限制的水平，但強調促使通脹恢復2%目標的重要性。

他說，利率上升會導致經濟增長放緩、勞動力市場疲軟，從而遏抑通脹，雖然這樣會為家庭和企業帶來一些痛苦，但這是遏抑通脹的代價。他強調若未能恢復價格穩定，將意味未來有更大的痛苦。加拿大蒙特利爾銀行分析師Ian Lyngen指出，鮑威爾強調9月加息幅度取決於整體數據，表明當局仍會在9月加息，但目前的通脹數據不足以排除屆時加息0.75厘的可能。不過由於7月PCE物價指數升幅趨於溫和，芝商所（CME）的聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）顯示，交易員押注9月加息0.75厘的概率，由周四的64%降至昨晚的54.5%，而加息半厘的概率則由周四的36%，升至昨晚的45.5%。兩個選項的概率相距不大。

布拉德：年底須抵3.75至4厘

今年有投票權聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）強調，高通脹將比許多人預期持久，現在利率水平仍不足以遏抑價格壓力。他重申聯儲局有必要繼續加息，預期今年底利率水平介乎3.75至4厘。

（綜合報道）

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