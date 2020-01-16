澳門賭枱年毛收入下限700萬

倘未達下限 須繳溢價金

該批示進一步規範，所有承批公司經營賭枱上限為6000張，博彩機數量上限為1.2萬部。根據澳門博彩監察協調局截至今年6月底止數據，現時全澳門共有6006張及12042部博彩機，這意味，當地六大博彩企業毋須進一步大削賭枱及博彩機數目。澳門政府解釋，是次新定立批示，在於確保博彩業在修法後在正序及健康發展。澳門此前自前特首何厚鏵時代，於2011年曾經訂定賭枱每年增加上限3%。今次新的批示，是擴至生意額下限的目標範圍也進一步確定下來。

此外，澳門博彩（0880）昨日舉行股東特別大會，落實以近99.98%大比數，通過授權附屬公司澳娛綜合向常務董事額外發行5%股權，令該常務董事在澳娛綜合持股，由原先的10%增至15%，以滿足競投澳門賭牌的規定。現任集團聯席主席兼澳娛綜合常務董事梁安琪，則未有出席昨天大會。