旭輝永升首派中期息 股價升9%

【明報專訊】內房危機拖累物管股的陰霾下，旭輝永升（1995）首派中期息每股0.074元，派息比率為30%，涉及1.13億元。突發派息刺激旭輝永升昨股價曾升12.8%，全日仍升8.9%，收報5.7元。集團在投資者業績會上表示，首派中期息是想在低迷時對中小股東作即時回饋，董事會亦有一致意見，在股價低迷下更準備資金主動回購股票，過往亦積極回購了14次，高管亦多次增持。
半年多賺33.4% 多項增值服務毛利率降
除了旭輝永升之外，其他物管股亦普遍股價揚升，新城悅（1755）及華潤萬象（1209）在公布中期業績前，亦分別升5.9%及5.1%（見表）。旭輝永升上半年純利按年升33.4%至3.774億元（人民幣，下同）。綜合毛利率按年跌4.2個百分點至25.7%，主要受到社區增值服務及對非業主的增值服務的毛利率下降，以及引入毛利率相對較低的城市服務所影響。
集團主席林中強調，旭輝（0884）及旭輝永升雙邊都有獨立管治，「過去沒有，往後亦不會有損害小股東利益的事情」。旭輝在經營、資源等繼續給予旭輝永升全力支持，如收到代建項目管理、長租公寓「領寓」及商管項目都交給永升。集團指出，目前仍持有現金約38億元，過去研究的併購標的80個，但當下仍沒有落實，不過未來會堅持戰略併購及投資後強化。對於公司兩年內的貿易應收款項按年升約60%，管理層稱當中八成應收款來自第三方。