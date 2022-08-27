曾傳底稿送港處理 中方沒提

會計師：可委港機構任第三方

信永中和香港管理合伙人盧華基表示，據中證監公布，美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）或其委任的機構，應可在中證監協助下，獲准直接到內地審計會計底稿和向相關人員詢問取證。不過他認為，香港在協議也有可擔當角色，PCAOB或會委任在港的獨立第三方機構，為其到內地進行所須的調查和審查，因為香港會計師一向奉行國際標準，專業水平和能力也獲國際認可，PCAOB與其在西方國家調派人員執行工作，不如在港指定機構擔當工作，對中美雙方同樣便利。

香港財務匯報局表示，將會支持相互跨境合作，將在《財務匯報局條例》所訂的規管職權範圍內，提供一切必要的協助及作出適當的安排。作為香港的獨立核數師監管機構，當局具有提高香港會計師事務所審計報告質素的法定職能，對其受監管者的跨境查察，具有監管權益。當局致力保障投資者權益、促進公眾對審計過程的信任，以及加強投資者對香港及全球其他資本市場的信心。