中美簽審計合作協議 詮釋分歧 美稱毋須中方參與 中證監說法相反

明報記者 歐陽偉昉

在解決取得會計底稿問題，中證監公布，雙方將提前就檢查和調查活動計劃溝通協調，美方須通過中方監管部門獲取審計底稿等文件。對於可能涉及敏感信息的處理和使用，合作協議明確約定，針對個人信息等特定數據設置了專門的處理程序。不過PCAOB在公布中，則指協議讓美方調查人員完整檢視所有資料的工作底稿，並在需要時保有資料。

調查會計師行人員方面，中證監稱會在中方參與和協助下開展訪談和問詢。PCAOB稱委員會可直接與被審查的人員面談和取證。他們可獨自選擇需要調查的會計師行、審計項目及潛在違反規則的項目，毋須中方給予意見和參與。

PCAOB：

年底向委員會反映能否不受阻

對於協議的定調，中美雙方也大為不同。中證監認為是解決審計監管問題邁出關鍵一步，符合市場期盼和預期，如果後續合作可以滿足各自監管需求，則有望解決中概股審計監管問題。PCAOB反應則較強硬，主席威廉斯（Erica Williams）指協議只是第一步，真正考驗在於能否真正執行內容，調查上不應存在漏洞和例外。委員會近月正在最後準備，以期在9月中實地測試協議，「現在我們要看看承諾會否兌現」。

據美國《外國公司問責法》，為在美上市外國企業審計的會計師，若連續3年未能接受PCAOB審核，外企將面臨被退市。因為內地政府不容許審計底稿離開中國，PCAOB去年認定在內地和香港註冊會計師行進行全面檢查受阻，因此中概股將於最早在2024年初退市。威廉斯昨天表示，審計團隊會在今年底向委員會反映能否不受阻礙地完成審計，以重新評估。

會計界料可押後退市時限

中美雙方對協議表述似乎仍存分歧，信永中和管理合伙人盧華基表示，雖然未知在細節執行上，雙方在取得文件範圍、是否容許美方分析文件等會有爭議，不過雙方至少已達成框架共識，認為中概股退市風險雖未消除，但已大為減少，中概股2024年退市的時限料會推遲，已退市中概股甚至或會重回美股。

達成協議消息在前日已在外媒傳出，反映中概股的納斯達克金龍中國指數昨晚高開3%後回吐，截至晚上11時半報7542點，跌0.3%，不過連同周四則累升5.9%。安柏環球金融集團投資總監雷志海認為，美國證交會對中概股審計要求強硬，協議成果視乎執行表現。