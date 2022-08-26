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風球下沽貨 太古城長情業主賺2386萬

【明報專訊】風球下十大屋苑之一的鰂魚涌太古城，錄得長情業主罕見沽貨勁賺個案，有3房海景戶以2500萬元成交，持貨37年帳面賺逾2300萬元。

中原地產分區營業經理李百達表示，太古城海棠閣高層H室，實用面積1114方呎，3房1套間隔，望海景，原業主5月底以2900萬元放盤，及後累減400萬元或約14%，日前八號風球下以2500萬元易手、實呎22,442元。原業主早於1985年5月113.7萬元一手購入，持貨約37年，帳面獲利約2386.3萬元或近21倍，屬近期罕見屋苑大賺個案。

映灣園3房逾千萬易手

同為十大屋苑之一的東涌映灣園亦錄3房戶成交。美聯助理區域經理李錦榮稱，位於屋苑7座中層H室，實用面積899方呎，3房1套間隔、望園景及海景，代理於8號風球下「送票」，終以1015萬元易手，折合實呎11,290元，買家為外區租客。原業主2013年9月723萬元購入，持貨約9年，帳面獲利約292萬或約四成。

新香港人逾千萬入市昇薈

另中原高級分區營業經理吳家威稱，東涌昇薈新錄5座低層E室成交，實用面積990方呎，3房1套間隔、享內園景。單位原叫價1100萬元，議價後共減94萬元或約9%，以1006萬元易手，實呎約10,162元。吳續稱，買家為內地背景人士，近日剛取得香港永久居民身分證，即「新香港人」；原業主2014年以817.5萬元一手購入，帳面獲利188.5萬元或約23%。

市場新錄一宗明賺暗蝕個案。美聯市務經理陳偉健表示，葵涌新葵芳花園A座中層6室，實用面積408方呎，2房間隔，以638萬元易手，實呎約15,637元。原業主2018年以約613.8萬元購入，帳面賺約24.2萬元或約4%，連使費計料實蝕近10萬元或約2%離場。

新葵芳2房4年半實蝕10萬

另慈雲山居屋慈愛苑本月錄首宗未補價二手成交，富誠地產客戶主任李志浩表示，屋苑3期K座高層5室，實用面積650方呎，3房1套間隔，以538萬元綠表價易手，實呎約8276元，成交價較同類市價低近兩成。原業主2000年171萬元向房委未補價一手購入，帳面獲利367萬元或約兩倍。

相關字詞﹕慈愛苑 新葵芳花園 昇薈 新香港人 映灣園 風球 太古城

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