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隔一月捲土重來 凱柏峰II推108伙 折實均呎1.86萬 1房643萬入場

【明報專訊】兩大新界焦點新盤屯門兆康NOVO LAND系列、粉嶺北ONE INNOVALE-Archway，早前齊齊大開紅盤後，市場另一大型新樓盤突擊上載新價單，以搶佔市場購買力。信置（0083）、嘉華（0173）等合作發展、樓花期約28個月的將軍澳日出康城凱柏峰II，繼上月首輪開售168伙、即日沽出129伙或近八成後，相隔超過一個月捲土重來，再作全新銷售部署，突擊加推價單3號108伙，整批折實均呎18,563元，料最快下周次輪銷售。

明報記者 容婌維

今批單位與發展商上月中公布的價單2號折實均呎約1.86萬元相若，屬原價加推。市場預計凱柏峰II日內將上載銷售安排，料最快下周展開次輪銷售。

是次價單3號108伙全屬標準單位，涵蓋32伙1房戶、65伙2房戶、11伙3房戶，價單定價765.6萬至1567.1萬元，價單實呎介乎21,162至23,867元，維持最高16%直減折扣，折實價643.1萬至1316.36萬元，折實實呎17,776至20,048元。今批入場單位為2A座10樓E室，實用面積353方呎，1房間隔，折實價643.1萬元，折實實呎18,218元（見表1）。

上月首輪沽129伙

最快下周次輪賣

凱柏峰系列自6月底起開售，至今I及II期共累售約610伙，套現逾51億元，當中單計本月凱柏峰II沽出約6伙，吸金約5650萬元。

至於本月迄今整體新盤市况，綜合市場資訊，期內一手成交累積成交錄約1840宗，其中不乏於周三、即風球高懸時的成交，嘉華旗下已屆現樓的大埔白石角嘉熙，第1座地下A室特色戶，透過招標以2080萬元售出（連車位），實用面積1037方呎連花園、實呎2萬元，買家成交期120天，屬嘉熙3個月來首宗一手成交。

NOVO 1B第三輪收8387票

此外，恒地（0012）旗下已屆現樓的粉嶺高爾夫‧御苑，第2座3樓實用面積1314方呎A室4房雙套戶，成交價2057.68萬元、實呎1.56萬元。該集團同系市區新盤、大角嘴利奧坊系列連錄4宗成交，吸金約3533萬元；當中利奧坊．凱岸第1座頂層31樓B室，實用面積508方呎3房間隔、連平台和天台，成交價1708萬元，創項目成交價新高紀錄，實呎3.36萬元。

新地（0016）明日開展第三輪銷售、以價單發售170伙的屯門兆康10個月樓花NOVO LAND第1B期（另18伙招標），昨晚截止認購，估計過去4日接獲約8387票（主要屬早前向隅客重新入票、即俗稱「復活票」），超額認購約48倍。

相關字詞﹕利奧坊.凱岸 高爾夫‧御苑 恒地 嘉華 信置 嘉熙 凱柏峰II NOVO LAND第1B期

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