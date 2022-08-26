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人口增供應缺 曼城樓價跑贏倫敦

【明報專訊】港人無論移居或移民英國，也要有心理準備面對當地物價急升。那麼樓價會否也跟隨通脹上升呢？近年，英國主要城市之一曼徹斯特的樓價升幅較首都倫敦更急，各類公寓租金亦創下歷史新高，市場預期明年還會繼續上漲。不少投資者都考慮曼徹斯特，認為現在是投資當地物業的理想時機。若作為海外物業投資首選，不妨選擇當地的1房及2房單位，因為這兩種戶型去年價格升幅最大，而未來5年預料不少年輕人移居該市，小型單位仍有需求。

英國政府數據顯示，該國每年至少需要34.5萬個新單位才能滿足需求。然而2019至2020年交付數量僅約24萬個，即仍有10萬個供應缺口，因而推高樓價。仲量聯行預測，未來5年需興建的150萬個單位，供應缺口達50萬個。

仲量聯行料未來5年樓價升26%

據國家統計局最新樓價指數，過去12個月英格蘭西北地區樓價升10.8%，曼徹斯特是該區升幅之最。此外，仲量聯行2022至2026年住宅升幅預測，曼徹斯特樓價將保持升勢。據其報告，該市樓價未來5年料升25.8%。升幅可謂一時無兩，令不少投資者瞄準曼徹斯特物業市場，認為可以跑贏倫敦。單計2022年，該行預料曼徹斯特樓價至少升6%。

樓價升勢強勁，主要因為該市人口增長和房屋供應嚴重不足，當中不少30歲以下的年輕人會選擇搬到曼徹斯特居住，原因是生活質素及就業機會較佳，同時與倫敦等城市相比，租金仍然很低。

新興產業是未來經濟發展重點，政府最近數據顯示，2021年曼徹斯特在科技行業的工作職位增加了164.6%。這些正是吸引年輕人遷往曼徹斯特，令人口增長如此迅速的原因。

科技業職位多 吸引年輕人移居

最近，曼徹斯特獲《Time Out》評為全球第三大宜居地，部分原因在於其世界級的文化遺產，同時可與工作前景與生活質素取得平衡。由於上述因素，Alliance City Living預計未來10年內將有多達7萬人移居該市，而當地又沒有足夠住宅追上需求，供求情况在未來只會變得更加緊張。

今年新供應不及去年一半

德勤最新調查顯示，曼徹斯特2022年料只有2200伙新供應，這與2021年的5500伙相去甚遠。考慮到這一點，很明顯人口增長和供應不足正在推高樓價。無論低層公寓、聯排別墅或是高層住宅，曼徹斯特需要更多優質項目來滿足未來幾年的需求。

明報記者 龍彩霞

[環球樓市]

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