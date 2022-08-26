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經濟
2022年8月26日星期五
譚新強 中環新譚
投資策略
人行警告勿拋售 人幣昨止跌 路透：數家銀行接電話通知 分析：冀二十大前穩定
國務院部署19項穩經濟政策 恒指反彈699點
WSJ：內地研允美監管來港審計中概股
港出口連跌3月 7月份挫8.9%遜預期
友邦：防疫放寬 新業務價值復增長
今年來最大新股 中免半日市險守招股價
受惠油價漲 中石油半年多賺55% 中海油純利及中期息均增逾倍
全年核心少賺37% 信置末期息仍增
Webb斥資逾370萬 連日增持佐丹奴
中壽上半年少賺近四成 新業務價值跌14%
眾安在綫中期轉蝕逾6億 虛銀收入倍增
泡泡瑪特半年少賺7% 不派息
商湯中期經調整虧損 擴大至逾25億
反映實質經濟活動 美次季GDI升 首領失業救濟較預期少 諾獎學者稱「看不見衰退」
宅經濟退潮 健身器材商一年蝕218億
試業失敗 亞馬遜撤自家遙距醫療服務
張兆聰：港股似挾淡 港交所可博
盧駿匡：短線巿寬與恒指背馳 資金似在撈底
葉創成：信港樓續旺40年 低吸新地恒地
植耀輝：煤炭及石油股可續持有
技術取勝：昆侖能源或6.4元之上整固
劉思明：寧買當頭起 科網股看高一線
周顯：壹傳媒背後控制人是誰？
譚新強：全球經濟巡禮 美已步衰退？
湯文亮：Omakase有錢佬唔鍾意食
人口增供應缺 曼城樓價跑贏倫敦
CBD租金創新高 1至2房升勢最強
新盤速遞：One Victoria入場費186萬
隔一月捲土重來 凱柏峰II推108伙 折實均呎1.86萬 1房643萬入場
港交所CEO顧問 破頂價購天璽4房
風球下沽貨 太古城長情業主賺2386萬
恒地近6億統一大坑舊樓業權
盛匯斥逾億連購灣仔3舖
仲量聯行：甲廈空置率按月回升
譚新強：全球經濟巡禮 美已步衰退？
【明報專訊】早前不少人認為美國已進入經濟衰退，因為GDP連續兩季收縮，第一季-1.6%，第二季-0.9%。這的確是普通人對經濟衰退的定義，但有兩點值得留意：
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