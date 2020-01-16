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反映實質經濟活動 美次季GDI升 首領失業救濟較預期少 諾獎學者稱「看不見衰退」

【明報專訊】美國第二季經濟收縮幅度比預期溫和，緩和了市場對經濟衰退的擔憂。美國第二季GDP修正值，按季折合成年率收縮0.6%，收縮幅度較初值收窄0.3個百分點。這是美國繼首季GDP按季折合成年率收縮1.6%後，再次錄得經濟收縮。不過，若以從事生產所有商品、服務及任何其他經濟活動的收入為基礎的國內總收入（GDI）計算，美國第二季經濟按季折合成年率增長1.4%。至於被認為可更有效衡量經濟狀况的GDP和GDI均值，第二季增長0.4%，高於首季的0.1%增幅。

美股三大指數早段向上，昨日以拆股後的價格交易的特斯拉（美：TSLA），股價早段跌1%。

另學者警告加息反推高通脹

諾貝爾經濟學獎得主泰勒（Richard Thaler）在數據公布前向CNBC表示，美國可能已連續兩季經濟收縮，但他沒看到類似於衰退的情况，失業率仍處於紀錄低位、職位空缺處於紀錄高位，經濟仍在增長，只是增長速度略低於物價，這不像「我漫長的一生中看到的任何衰退」。昨公布的美國首次申領失業救濟人數比預期少。在截至8月20日當周，首次申領人數按周減少2000，總數降至24.3萬。

不過，另一諾貝爾經濟獎得主斯蒂格利茨（Joseph Stiglitz）則表示，多國央行以過於激進的加息手段遏抑由供應緊張驅動的通脹，根本無濟於事，反而有可能加劇物價上漲的風險。他認為現在要做的事，是加大對供應鏈的投資，加息只會令這些投資變得困難。

多名官員稱不排除大手加息

聯儲局主席鮑威爾周五在 Jackson Hole全球央行年會發言前，官員紛對加息表態，多名儲銀行行長不排除9月仍會大幅加息。今年有投票權的堪薩斯城聯儲銀行行長喬治（Esther George）重申須藉加息減緩需求以遏抑通脹，認為儲局尚未將利率提升至抑制經濟的水平，因此仍有加息的空間，利率有可能會提升至4厘以上。對於市場押注聯儲局明年減息，她並不認同。

明年有投票權的費城聯儲銀行行長哈克（Patrick Harker）向CNBC稱，不確定下月加息半厘，還是0.75厘，但強調就算加息半厘，也不應視此為鴿派取向。他說，自1983年以來，聯儲局加息86次，其中75次低於半厘，所以不要以為加息半厘就不是大動作。

後年有投票權的亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）警告，若以為通脹見頂為時過早。對於9月到底支持加息半厘，還是0.75厘，他說會「擲毫決定」，不過如果通脹持續高企，而就業市場持續強勁，就有理由再加息0.75厘。芝商所（CME）的聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）顯示，交易員押注9月加息0.75厘的概率為60.5%。

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