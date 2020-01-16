經濟

Webb斥資逾370萬 連日增持佐丹奴

【明報專訊】佐丹奴（0709）早前獲大股東周大福控股提出全面收購要約，集團第二大股東、獨立股評人David Webb隨即公開呼籲股東拒絕收購要約，更由上周起密密增持集團股份。據集團的交易披露，David Webb在全面要約開始的8月15日，以及8月24、25日合共增持207.2萬股，涉資370.936萬元，持股量增至約5.72%。

周大福控股提全購後增持

披露顯示，David Webb全面要約首日，即8月15日分別以每股價格1.72元及1.73元購入54萬股及30萬股，令其持股量提高至5.6433%。集團於8月18日公布中期業績，David Webb再於8月24日以1.84元增持20萬股，以及8月25日以1.83元增持53.2萬股及1.84元增持50萬股，持股量增至5.7213%。本報就增持情况及原因以電郵向David Webb查詢，以及會否接受全面要約，他表示不回應，但喜歡佐丹奴的T恤。

稱「喜歡佐丹奴T恤」

David Webb早前發文指出，全面要約價1.88元遠低於公司實際價值，呼籲股東拒絕該要約，管理層亦應邀請其他潛在買家提出更有競爭力的出價。

佐丹奴主席兼行政總裁劉國權及執董陳嘉緯亦在要約函件已表態不會出售持股，劉國權解釋，只是個人財政管理考量，現無套現需要，因此沒有特別原因需要出售持股。陳嘉緯亦稱，不接受要約原因與劉國權一致。

集團執董羅學文表示，工作上一直與大股東保持溝通，完成要約後，集團業務亦不出現裁員、變賣資產等大改動。

上 / 下一篇新聞

人行警告勿拋售 人幣昨止跌 路透：數家銀行接電話通知 分析：冀二十大前穩定
人行警告勿拋售 人幣昨止跌 路透：數家銀行接電話通知 分析：冀二十大前穩定
國務院部署19項穩經濟政策 恒指反彈699點
國務院部署19項穩經濟政策 恒指反彈699點
WSJ：內地研允美監管來港審計中概股
WSJ：內地研允美監管來港審計中概股
港出口連跌3月 7月份挫8.9%遜預期
港出口連跌3月 7月份挫8.9%遜預期
友邦：防疫放寬 新業務價值復增長
友邦：防疫放寬 新業務價值復增長
今年來最大新股 中免半日市險守招股價
今年來最大新股 中免半日市險守招股價
受惠油價漲 中石油半年多賺55% 中海油純利及中期息均增逾倍
受惠油價漲 中石油半年多賺55% 中海油純利及中期息均增逾倍
全年核心少賺37% 信置末期息仍增
全年核心少賺37% 信置末期息仍增
中壽上半年少賺近四成 新業務價值跌14%
中壽上半年少賺近四成 新業務價值跌14%
眾安在綫中期轉蝕逾6億 虛銀收入倍增
眾安在綫中期轉蝕逾6億 虛銀收入倍增
泡泡瑪特半年少賺7% 不派息
泡泡瑪特半年少賺7% 不派息
商湯中期經調整虧損 擴大至逾25億
商湯中期經調整虧損 擴大至逾25億
反映實質經濟活動 美次季GDI升 首領失業救濟較預期少 諾獎學者稱「看不見衰退」
反映實質經濟活動 美次季GDI升 首領失業救濟較預期少 諾獎學者稱「看不見衰退」
宅經濟退潮 健身器材商一年蝕218億
宅經濟退潮 健身器材商一年蝕218億
試業失敗 亞馬遜撤自家遙距醫療服務
試業失敗 亞馬遜撤自家遙距醫療服務
張兆聰：港股似挾淡 港交所可博
張兆聰：港股似挾淡 港交所可博
盧駿匡：短線巿寬與恒指背馳 資金似在撈底
盧駿匡：短線巿寬與恒指背馳 資金似在撈底
葉創成：信港樓續旺40年 低吸新地恒地
葉創成：信港樓續旺40年 低吸新地恒地
植耀輝：煤炭及石油股可續持有
植耀輝：煤炭及石油股可續持有
技術取勝：昆侖能源或6.4元之上整固
技術取勝：昆侖能源或6.4元之上整固
劉思明：寧買當頭起 科網股看高一線
劉思明：寧買當頭起 科網股看高一線
周顯：壹傳媒背後控制人是誰？
周顯：壹傳媒背後控制人是誰？
譚新強：全球經濟巡禮 美已步衰退？
譚新強：全球經濟巡禮 美已步衰退？
湯文亮：Omakase有錢佬唔鍾意食
湯文亮：Omakase有錢佬唔鍾意食
人口增供應缺 曼城樓價跑贏倫敦
人口增供應缺 曼城樓價跑贏倫敦
CBD租金創新高 1至2房升勢最強
CBD租金創新高 1至2房升勢最強
新盤速遞：One Victoria入場費186萬
新盤速遞：One Victoria入場費186萬
隔一月捲土重來 凱柏峰II推108伙 折實均呎1.86萬 1房643萬入場
隔一月捲土重來 凱柏峰II推108伙 折實均呎1.86萬 1房643萬入場
港交所CEO顧問 破頂價購天璽4房
港交所CEO顧問 破頂價購天璽4房
風球下沽貨 太古城長情業主賺2386萬
風球下沽貨 太古城長情業主賺2386萬
恒地近6億統一大坑舊樓業權
恒地近6億統一大坑舊樓業權
盛匯斥逾億連購灣仔3舖
盛匯斥逾億連購灣仔3舖
仲量聯行：甲廈空置率按月回升
仲量聯行：甲廈空置率按月回升