Webb斥資逾370萬 連日增持佐丹奴

周大福控股提全購後增持

披露顯示，David Webb全面要約首日，即8月15日分別以每股價格1.72元及1.73元購入54萬股及30萬股，令其持股量提高至5.6433%。集團於8月18日公布中期業績，David Webb再於8月24日以1.84元增持20萬股，以及8月25日以1.83元增持53.2萬股及1.84元增持50萬股，持股量增至5.7213%。本報就增持情况及原因以電郵向David Webb查詢，以及會否接受全面要約，他表示不回應，但喜歡佐丹奴的T恤。

稱「喜歡佐丹奴T恤」

David Webb早前發文指出，全面要約價1.88元遠低於公司實際價值，呼籲股東拒絕該要約，管理層亦應邀請其他潛在買家提出更有競爭力的出價。

佐丹奴主席兼行政總裁劉國權及執董陳嘉緯亦在要約函件已表態不會出售持股，劉國權解釋，只是個人財政管理考量，現無套現需要，因此沒有特別原因需要出售持股。陳嘉緯亦稱，不接受要約原因與劉國權一致。

集團執董羅學文表示，工作上一直與大股東保持溝通，完成要約後，集團業務亦不出現裁員、變賣資產等大改動。