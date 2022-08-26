全年核心少賺37% 信置末期息仍增

期內3項目入帳 售樓收入跌42%

該集團的股東席佔溢利按年跌40.5%，至57.35億元。雖然集團沒有如去年般因為盈利大增而派發特別息，但是每股末期息仍按年增加2.4%，達0.42元。信置主席黃志祥表示，在過去一個年度，推售將軍澳凱柏峰I及II、元朗柏瓏I的第1A期及第1B期，以及黃竹坑的揚海。他預期於2022/23年度，包括元朗柏瓏第二期、黃竹坑站第四期項目及油塘通風樓發展項目，將獲預售樓花同意書。

根據最新上載的分析員簡報，信置待入帳的銷售額達208億元，在整體應佔2040萬平方呎的土地儲備中，香港的土儲佔1460萬平方呎，共有16個項目。集團淨持現金415.34億元。

黃志祥：對港物業巿場前景審慎樂觀

期內信置的租盤表現穩定，分部盈利達31.23億元，按年跌3.5%。由於新加坡及澳洲的酒店業務復蘇，加上港麗酒店參與政府指定檢疫酒店計劃，以及整體提高服務質素及效率，因此分部業務扭虧為盈，賺近9300萬元；證券業務按年增長34.9%，分部賺約2700萬元。

黃志祥指出，雖然最近幾輪加息可能對地產行業構成壓力，然而香港住宅市場仍具復原力及基本因素良好。近月市場成功的住宅物業銷售反映香港的住屋需求依然強勁，集團對香港物業巿場前景保持審慎樂觀。