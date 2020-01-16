經濟

WSJ：內地研允美監管來港審計中概股

【明報專訊】據《華爾街日報》（WSJ）昨日報道，中美兩國監管機構就中概股的審計問題爭議，在內地有意讓步下，或最快在下月得到解決。該篇報道引述消息稱，中證監正研究讓中概股及其核數師將審計底稿及其他相關資料，由內地送到香港，同時內地政府正考慮容許美國會計監管機構派員到香港，調查在美上市中資公司的審計紀錄。

倘雙方達成協議，美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）將會派員到香港現場調查。

倘美方同意 最快下月實施

報道引述消息稱，中國證監會近期已經將研究中的方案，知會部分會計師事務所，並指最快將於下月落實執行，一旦美國方面確定此舉可以滿足全面調查審計底稿要求，中美雙方將會達成最終協議。

中方回應報道：沒資訊提供

中證監回應《華爾街日報》查詢時稱，無相關資訊可以提供；PCAOB則拒絕評論有關消息。

中美雙方近期一直就中概股的審計合規問題談判，中方一直以國家安全為理由，不願意讓海外監管機構檢查當地會計師事務所。據稱，當中關鍵爭議在於中國願意向PCAOB提供多少審查公司文件的權限；中國方面希望設定權限，但PCAOB稱，美國法律要求沒保留地獲得全面接觸權限。

PCAOB主席Erica Williams早前接受傳媒訪問時亦表示，不會接受在美國上市的中資企業審計文件底稿設有任何限制，並表示PCAOB已做好準備，隨時出發到中國內地，調查中概股的審計底稿。

相關字詞﹕中證監 審計底稿 華爾街日報 中概股

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