國務院部署19項穩經濟政策 恒指反彈699點

半日成交906億 媲美全日市

雖然連續第17個交易日成交低於千億，但受強烈熱帶風暴馬鞍吹襲，港股昨天只有半日市，主板成交額仍高達906.33億元（見圖），比周三（24日）全日成交僅少8%，未有如往常曾出現的大減一半、跌至近500億元水平的情况。科技股帶領港股走高，龍頭中資科技股「ATMXJ」全線做好，其中京東（9618）業績勝預期，刺激股價昨天急飈逾11%，收報246.2元。嗶哩嗶哩（9626）升10.3%，報198.8元。

北水由周三的淨流出4.64億元，急增至昨天的8.04億元淨流出，以中海油（0883）錄得淨流入5.81億元最多，刺激股價收升4.8%。兗礦能源（1171）亦錄得1.76億元淨流入，股價急漲9.1%。美團（3690）和騰訊（0700）分別錄得1.4億及1.07億元淨流入，股價分別升8%及4.8%。小米（1810）則錄得1684萬元淨流出，昨天亦有3.6%升幅。