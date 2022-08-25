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河畔花園價跌量升 河景戶呎售不足2萬

【明報專訊】隨着業主願意減價，有買家趁低吸納，令二手交投回升，其中沙田河畔花園本月暫錄6宗成交，比上月同期的兩宗增兩倍，而荃灣綠楊新邨本月則錄得6宗成交，已超上月全月的4宗成交。

綠楊本月6宗超上月全月

中原分行區域營業董事黎宗文表示，近日市場注意力集中於一手，加上美國加息，部分心急放盤業主開始態度回軟，願擴大議價空間，河畔花園8月暫錄6宗成交，比上月同期兩宗增兩倍，其中F座高層04室，實用面積242方呎，以440萬元易手，實呎18,182元。原業主2014年以323萬元購入，持貨8年，帳面獲利約117萬元或約36%。據悉，單位原則2房間隔，改為開放式，望河景，附裝修，為屋苑優質放盤，以往同類單位實呎逾2萬元水平。

另荃灣區本月至今二手交投淡靜，成交不足40宗，暫較上月全月約60宗少逾三成，不過區內的綠楊新邨本月則暫錄6宗，已超上月全月的4宗成交，均呎約1.35萬元，較上月1.49萬元跌近一成。中原地產市務經理凌活忠表示，綠楊新邨B座中層06室，實用面積445方呎，2房間隔，享內園景，獲同區換樓客以619萬元承接，實呎約13,910元。屋苑2房單位上月做價約650萬元水平，本月回落至約600萬元水平。原業主2008年1月207.5萬元購入，帳面獲利411.5萬元或約兩倍。

朗城匯3房不足千萬沽 實蝕200萬

事實上，二手屋苑續有蝕讓個案，市場消息稱，元朗朗城滙3座低層H室，實用689方呎，3房1套間隔，最新以999.8萬元售出，實呎14,511元，原業主2018年1151.7萬元一手購入，現帳面蝕約152萬元，若連使費計料實蝕逾200萬元，蝕幅近18%。另東涌海堤灣畔1座高層A室銀主盤，實用582方呎，2房間隔，昨在拍賣場上以731萬元沽出，實呎12,560元。單位業主於2019年以775萬元購入，現帳面貶值44萬元或逾5%。

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