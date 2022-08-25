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香港地產

宏安兩年前3.26億統一大角嘴舊樓 呎價萬元

【明報專訊】宏安（1243）大角嘴Larchwood昨日公布首張價單，50個單位折實均呎20,888元，雖然較市價低約一成，但宏安早於兩年前統一項目原址的舊樓，當時每方呎樓面地價僅約1萬元，故即使項目現以低市價推出，相信仍有可觀利潤。

資料顯示，Larchwood所在的洋松街56、58、60及62號與菩提街6、8號，原為一幢9層高商住大廈，宏安於2020年透過強拍，以底價3.26億元統一業權。若以可建樓面後約3.26萬方呎計，每方呎樓面地價約1萬元。

嘉華醫院道地中標價

略高次標2.6%

事實上，宏安近年積極收購市區舊樓作重建，今年3月份就以底價2.57億元統一黃大仙飛鳳街31至41號正鳳樓業權，以可建樓面約3.3萬方呎計，每方呎樓面地價約7810元。該公司稱，項目將與毗鄰地盤合併發展，預料可提供約250伙住宅單位，最快明年第四季推出。

另方面，嘉華（0173）上月以5.51億元中標的西營盤醫院道「蚊型」住宅官地，地政總署昨以不記名方式公布落選投標者的投標金額，入標價由約3億至逾5.37億元不等，每方呎樓面地價7001至1.25萬元，即嘉華出價僅高於次標約2.6%。該地最高可建樓面約4.3萬方呎，每伙實用面積最小須為280方呎。

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