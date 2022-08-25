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經濟
2022年8月25日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
TVB中期虧蝕收窄 料廣告收入續增 稱多廣告客回流 《東張西望》時段搶手
OTT業務重回升軌 EBITDA增2.3倍
優品360「染紅」 招商局擬入股49％
平保：支持任何提升匯控效益措施意見
港股三大指數續挫 見3個月低
瑞聲半年少賺62% 停派中期息
碧服中期多賺三成 下調全年增長指引 CFO重申無意購碧桂園資產
佳源尋求境外債權人「新債換舊債」 涉資近92億
大新信貸減值增逾倍 中期少賺1%
農夫山泉半年多賺15%至46億人幣
海通國際上半年轉蝕逾16億
中國中免暗盤價「潛水」
融創服務發盈警 料半年最多蝕7.6億人幣
羅兵咸永道料內地下半年併購仍低迷
加息挫上季豪宅市場 美發展商銷售跌六成 全國樓價3年首跌 按月跌幅11年最大
老虎基金創辦人羅伯遜逝世
零售商Pharmapacks母企上市失敗 申清盤
張兆聰：績佳股也受壓 九毛九可候低吸
技術取勝：昆侖能源料6元具承接力
劉思明：華為也要「活下來」 經濟前景不樂觀
周顯：發債可滅財赤？
湯文亮：能夠點石成金才是有錢佬
Larchwood均呎2萬 低同區新盤一成 貼近毗鄰屋苑二手價 206呎開放式383萬起
風球下富豪‧山峯4房5199萬沽
宏安兩年前3.26億統一大角嘴舊樓 呎價萬元
新地古洞增建逾千伙 規劃署支持
河畔花園價跌量升 河景戶呎售不足2萬
內地生租128呎「龍牀盤」 7800元貴兩年前15%
城市規劃師陳達材：設特定機構發展北都 提升效率
建議屯門南填海 發展另一個沙田
技術取勝：昆侖能源料6元具承接力
【明報專訊】敏實宜守平台底約21元（圖）
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內地生租128呎「龍牀盤」 7800元貴兩年前15%
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建議屯門南填海 發展另一個沙田
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