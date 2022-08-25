老虎基金創辦人羅伯遜逝世

最大遺產：催生無數傳奇基金經理

羅伯遜發言人稱，羅伯遜周二因心臟併發症在曼哈頓家中逝世。在老虎基金創辦前，曾與羅伯遜共事的Optima資產管理行政總裁Dixon Boardman稱，羅伯遜本身就是傳奇投資者，也許他的最大遺產，就是催生許多傳奇的基金經理。

羅伯遜1957年加入證券行業。直至1980年，48歲的羅伯遜以800萬美元創立老虎基金。基金的名字源於羅伯遜對那些他記不起名字的人的稱呼，而員工則稱呼羅伯遜為「大老虎」（Big Tiger）。

黑石（Blackstone）創辦人蘇世民（Stephen Schwarzman）形容，羅伯遜是「對冲基金史上為數不多的王朝創造者」。蘇世民憶述1989年，當黑石成立僅4年，並剛從日興證券籌到1億美元時，羅伯遜參觀了黑石的細小辦公室，「我和他聊得很愉快，並把所有資本交給他打理。事實證明我把錢交給了當時全球最好的基金經理」。

直至1998年中，老虎基金的資產增至約220億美元，平均每年回報率達32%。就在此際，由於日圓兌美元匯率急升，老虎基金一天內損失近20億美元，觸發客戶撤資。翌年科網股急升，羅伯遜對此態度審慎，也令他受客戶質疑。

由於虧損及客戶撤出，他管理的資產在18個月內由逾200億美元降至60億美元。他最終於2000年3月關閉旗下全部6隻老虎基金。不過目前近200家對冲基金都是由羅伯遜的門生打理，又或由他提供種子資金。

羅伯遜最具爭議的老虎仔莫過於Bill Hwang，其管理的家族基金Archegos在槓桿操作失利後引發價值近300億美元的倉位被強制平倉，與其倉位有關的中概股及美國媒體股暴瀉。羅伯遜事後形容Hwang是「犯了錯」的好友。

（綜合報道）

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