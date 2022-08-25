羅兵咸永道料內地下半年併購仍低迷

私募股權交易量降1/4

羅兵咸永道表示，今年上半年內地併購交易數量為6173宗，但交易金額下跌至2367億美元，為自2014年以來半年數據的最低位。上半年有22宗超大型交易（即逾10億美元），不及2021年下半年的一半。此外，雖然整體交易量保持強勁，但私募股權交易數量下降了近四分之一，其交易金額達1185億美元，連續第三個半年佔交易總額一半以上。

北交所為中概股回歸提供渠道

羅兵咸稱，由於估值趨於下跌和股票市場停滯不前，私募股權的退出數量較2021年下半年的歷史最高水平大幅下降，市場中的眾多不確定性亦為資產出售帶來挑戰。該行續稱，影響中國企業赴美上市的監管問題，在很大程度上促使中概股退出美股市場，加上在港交所（0388）上市的表現疲軟，因此深圳和上海科創板繼續保持作為私募股權IPO退出的主要上市地，而北交所亦為中概股回歸提供更多渠道。