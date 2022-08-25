經濟

羅兵咸永道料內地下半年併購仍低迷

【明報專訊】年初以來內地併購活動未見活躍，羅兵咸永道中國內地及香港金融併購交易服務主管合伙人陳宣統表示，受疲軟的股票和房地產市場等因素的影響抑制了活躍的併購環境。除非這些不利因素得到緩解，否則預計下半年內地和海外併購交易將保持低迷，私募股權基金投資活動數量也將略低於上半年。羅兵咸預計，影響上半年併購交易的不利因素將延續到下半年，包括監管不確定性、地緣政治局勢緊張、反壟斷措施等。

私募股權交易量降1/4

羅兵咸永道表示，今年上半年內地併購交易數量為6173宗，但交易金額下跌至2367億美元，為自2014年以來半年數據的最低位。上半年有22宗超大型交易（即逾10億美元），不及2021年下半年的一半。此外，雖然整體交易量保持強勁，但私募股權交易數量下降了近四分之一，其交易金額達1185億美元，連續第三個半年佔交易總額一半以上。

北交所為中概股回歸提供渠道

羅兵咸稱，由於估值趨於下跌和股票市場停滯不前，私募股權的退出數量較2021年下半年的歷史最高水平大幅下降，市場中的眾多不確定性亦為資產出售帶來挑戰。該行續稱，影響中國企業赴美上市的監管問題，在很大程度上促使中概股退出美股市場，加上在港交所（0388）上市的表現疲軟，因此深圳和上海科創板繼續保持作為私募股權IPO退出的主要上市地，而北交所亦為中概股回歸提供更多渠道。

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