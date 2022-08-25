經濟

佳源尋求境外債權人「新債換舊債」 涉資近92億

【明報專訊】內房股財困壓力未解，周一（22日）停牌的佳源國際（2768）冀尋求境外債權人批准透過「新債換舊債」延期還款。佳源公布，就六筆優先票據進行交換要約及同意徵求，涉資近92億元；公司稱，若能順利完成，可顯著改善公司財務狀况，延長債務期限，改善現金流，並完成項目保交付任務、增強債務履約能力。

六筆債券到期日分別在2022年、2023年及2024年。其中，兩筆債券為今年10月到期，年息率分別11.375厘及12厘，涉及金額2.69億美元（約20.98億港元）；三筆債券於2023年2月、4月及7月到期，涉及金額共6.98億美元（約54.44億港元）；以及一筆2.07億美元（約16.15億港元）於2024年2月到期的債券。公司須支付各舊債券到期日的一次半年期遞延利息代價，新債券到期日為2025年及2026年。

債券交換要約同意期限為下月7日

佳源表示，債券交換要約及同意徵求期限為下月7日，料新票據將9月15日或前後在新交所上市。新票據將包含額外契約，據此，於完成一項或多項特定資產的任何出售、轉讓或其他處置後，有關銷售所產生超過一定數額的已收取淨代價，將用於支付新票據的本金或利息或回購新票據。

公司指出，自去年下半年起，中國政府持續對房地產業採取嚴格的平穩發展措施，銀行對房企的貸款及買家的按揭貸款均減少，加上買家擔憂發展商完成項目的能力，房地產銷售大幅減少。公司今年首7個月的合約銷售總額按年下跌59.2%，並預計房地產市場環境在未來相當長的時間內仍將承受壓力。

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