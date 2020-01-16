碧服中期多賺三成 下調全年增長指引 CFO重申無意購碧桂園資產

明報記者 蔡穎霖

期內，碧服收入按年飈73.5%至200.55億元，其中物業管理服務貢獻109.86億元，按年急升112.4%。社區增值服務收入增51.1%至21.12億元；非業主增值服務收入增34.6%至14.24億元。碧服總裁李長江表示，疫情影響上半年利潤增長低於收入增長，非業主增值服務及社區增值服務亦受壓，但認為基本因素仍然存在，對公司表現仍有信心。碧服昨天反覆向下，收跌4.6%。

關聯方應收款減37%

內房資金陰霾未散，同系物管憂慮淪為「輸血袋」，黃鵬重申，沒有計劃收購兄弟公司碧桂園（2007）的關聯資產，亦表示來自關聯方的應收帳款僅5.56億元，佔碧服的整體營收規模佔比不高，強調碧桂園沒有佔用公司款項，形容雙方有業務往來，有欠款的情况屬正常。

值得留意的是，碧服上半年貿易應收款項錄得130.35億元，較去年底增加26.7%。其中來自包括碧桂園的關聯方部分減少37%；但來自第三方金額則增33.3%至129.1億元。

黃鵬解釋，部分原因來自去年的併購計劃，例如城市服務業務相關收購，為碧服帶來約20億元的應收款項。

料今年沒大型收購計劃

問及未來的併購計劃，黃鵬表示，碧服目前「轉型」追求有現金回報的利潤、服務滿意及社會價值，以規模為目標的收購不會是一段時間內的重點，預計今年內沒有大型物管合約的收購計劃，但強調「不表示不用收購手段，主要會用於補短板及強化優勢方面，收購條件及管理會更嚴格。」

黃鵬稱，碧服將以經營性現金流淨達到或超過淨利潤，作為全年目標。期內，碧服的理財產品涉及32.28億元，預計今明兩年到期，其後將逐步收回。

黃鵬預計，碧服明年現金流可達200億元。