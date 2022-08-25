瑞聲半年少賺62% 停派中期息

瑞聲股價午後反彈5%，收報13.98港元，全日升1%。由於經營規模擴張伴隨的產品結構變化，以及光學行業競爭加劇，單品價格下滑影響上半年毛利。毛利跌26.2%至17.83億元，毛利率跌9.2個百分點至18.9%。單計次季表現，收入升4.6%至45.16億元，勝預期，純利跌62.8%至1.45億元，亦勝預期；毛利率跌6.7個百分點至18.3%。

瑞聲預計聲學業務下半年將獲得更多項目，提高車載聲學市場影響力，又指未來會靠現有客戶網絡提高市佔率，追求降低生產成本，實現多元化業務發展。聲學業務半年收入41.39億元，按年持平；光學業務收入升24.7%至18.52億元。