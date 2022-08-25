經濟

港股三大指數續挫 見3個月低

【明報專訊】聯儲局主席鮑威爾將於周五（26日）全球央行年會發言，令近日加息預期升溫，加上內房、科技股不利消息和業績拖累，港股三大指數昨日跌至近3個月新低。恒指輕微高開全日高位後隨A股下跌，午前下試19,189點接近5月低位，全日收報19,268點，下跌234點或1.25%，連續3日下跌，主板成交只有991億元，連續16個交易日不到千億元。

國指連跌3日，報6565點跌1.25%，科指連跌5日，報4026點跌2.77%。北水昨日淨流出港股4.64億元，美團（3690）昨日有10.37億元淨流出，連續9日累計流出56.75億元，昨下跌2.73%，是拖累恒指下跌最多成分股；快手（1024）績後有大行下調目標價，昨有1.22億元北水淨流出，股價下跌8.12%，為拖累科指最大跌幅的成分股。

小鵬汽車（9868）公布第三季汽車交付指引和收入按季下跌，昨日急跌12.18%，連帶電動車股一同下挫，比亞迪（1211）跌5.2%。近日多名內房國企高層受查，內房繼續下跌，龍光（3380）公布去年業績後昨日復牌，急挫51.38%。內地發出文件要求光伏產業避免惡性競爭和市場壟斷，信義光能（0986）跌4.93%。

分析：內地經濟放緩影響大

恒指昨日跌穿月初以來19,500至20,200點區間，近兩周反覆累挫近800點。駿達資產管理投資策略總監熊麗萍表示，除了外圍因素，內地經濟放緩對港股影響更大，近日因天氣限電生產，市場憂慮或再擾亂供應鏈，預料恒指波幅區間已下移至18,500至19,500點，不過除非美股急跌拖累港股，暫時應不會再跌穿全年低位18,235點。

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