經濟

優品360「染紅」 招商局擬入股49％

【明報專訊】繼City'super後，再有零售品牌「染紅」，優品360（2360）昨收市後宣布，控股股東林子峰及許毅芬，與招商局海通貿易簽訂諒解備忘錄，擬向招商海通按相同比例出售共49%持股，以昨日收市價計，涉及股份市值近10億元；倘交易落實，招商局將成為優品360單一大股東，林子峰和許毅芬兩人合計的股權則降至26%。

林子峰許毅芬持股將降至26%

優品360昨日收市報2.02元，跌4.7%。通告提到，招商局海通貿易是一家涵蓋食品、交通及大宗商品的綜合貿易公司，於內地10個城市設有附屬公司及有7間海外分公司，其為招商局集團的全資附屬公司。如交易在未來9個月內未簽訂決定性的買賣協議，諒解備忘錄將會自動終止。

有市場人士估計，參考同業估值，收購作價約為集團市盈率約25至30倍，惟據了解，雙方仍在洽商中，暫未有定案。以優品360去年度每股盈利0.11元計，上述估值相當於每股出價介乎2.75至3.3元，較現價溢價約三至六成。

據了解，招商海通在內地亦有經營零食貿易生意，優品360引進招商海通成最大股東後，將便利在大灣區以至全內地佈局發展，加快業務拓展步伐。此外，是次招商海通僅收購優品360的49%股權，未達至成為其子公司合併財務報表，或意味優品360現有管理班底將保留一定話語權，並會維持現有經營方針。

收購價市盈率25至30倍

資料顯示，優品360由主席兼執董林子峰及執董許毅芬創立，許毅芬的兄長許志群為集團行政總裁，2019年反修例運動期間被標籤為「福建幫」，店舖受到不同程度破壞，翌年林子峰和許毅芬「分家」，二人原先由經私人公司朗逸（Long Ease）持有優品360的75%權益，轉為雙方各持朗逸的五成股權，即集團37.5%股權。倘今次交易落實，兩人持股將下降至合共26%。

截至今年3月底，集團在內地共經營兩間分店，澳門及香港分別有6間及130間。集團早前表示，上個財年以深圳作為內地市場的首個據點，開設兩間零售店，將會積極探索成功的盈利模式，應用至大灣區其他城市，加快大灣區的發展佈局，並將銷售網絡拓展至全國。

相關字詞﹕林子峰 國企 招商局 優品360

上 / 下一篇新聞

TVB中期虧蝕收窄 料廣告收入續增 稱多廣告客回流 《東張西望》時段搶手
TVB中期虧蝕收窄 料廣告收入續增 稱多廣告客回流 《東張西望》時段搶手
OTT業務重回升軌 EBITDA增2.3倍
OTT業務重回升軌 EBITDA增2.3倍
平保：支持任何提升匯控效益措施意見
平保：支持任何提升匯控效益措施意見
港股三大指數續挫 見3個月低
港股三大指數續挫 見3個月低
瑞聲半年少賺62% 停派中期息
瑞聲半年少賺62% 停派中期息
碧服中期多賺三成 下調全年增長指引 CFO重申無意購碧桂園資產
碧服中期多賺三成 下調全年增長指引 CFO重申無意購碧桂園資產
佳源尋求境外債權人「新債換舊債」 涉資近92億
佳源尋求境外債權人「新債換舊債」 涉資近92億
大新信貸減值增逾倍 中期少賺1%
大新信貸減值增逾倍 中期少賺1%
農夫山泉半年多賺15%至46億人幣
農夫山泉半年多賺15%至46億人幣
海通國際上半年轉蝕逾16億
海通國際上半年轉蝕逾16億
中國中免暗盤價「潛水」
中國中免暗盤價「潛水」
融創服務發盈警 料半年最多蝕7.6億人幣
融創服務發盈警 料半年最多蝕7.6億人幣
羅兵咸永道料內地下半年併購仍低迷
羅兵咸永道料內地下半年併購仍低迷
加息挫上季豪宅市場 美發展商銷售跌六成 全國樓價3年首跌 按月跌幅11年最大
加息挫上季豪宅市場 美發展商銷售跌六成 全國樓價3年首跌 按月跌幅11年最大
老虎基金創辦人羅伯遜逝世
老虎基金創辦人羅伯遜逝世
零售商Pharmapacks母企上市失敗 申清盤
零售商Pharmapacks母企上市失敗 申清盤
張兆聰：績佳股也受壓 九毛九可候低吸
張兆聰：績佳股也受壓 九毛九可候低吸
技術取勝：昆侖能源料6元具承接力
技術取勝：昆侖能源料6元具承接力
劉思明：華為也要「活下來」 經濟前景不樂觀
劉思明：華為也要「活下來」 經濟前景不樂觀
周顯：發債可滅財赤？
周顯：發債可滅財赤？
湯文亮：能夠點石成金才是有錢佬
湯文亮：能夠點石成金才是有錢佬
Larchwood均呎2萬 低同區新盤一成 貼近毗鄰屋苑二手價 206呎開放式383萬起
Larchwood均呎2萬 低同區新盤一成 貼近毗鄰屋苑二手價 206呎開放式383萬起
風球下富豪‧山峯4房5199萬沽
風球下富豪‧山峯4房5199萬沽
宏安兩年前3.26億統一大角嘴舊樓 呎價萬元
宏安兩年前3.26億統一大角嘴舊樓 呎價萬元
新地古洞增建逾千伙 規劃署支持
新地古洞增建逾千伙 規劃署支持
河畔花園價跌量升 河景戶呎售不足2萬
河畔花園價跌量升 河景戶呎售不足2萬
內地生租128呎「龍牀盤」 7800元貴兩年前15%
內地生租128呎「龍牀盤」 7800元貴兩年前15%
城市規劃師陳達材：設特定機構發展北都 提升效率
城市規劃師陳達材：設特定機構發展北都 提升效率
建議屯門南填海 發展另一個沙田
建議屯門南填海 發展另一個沙田